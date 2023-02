Diplo joue au Gully Cricket en Inde

Le DJ américain Diplo était en Inde pour se produire lors de la première édition asiatique du festival mondial de musique Lollapalooza à Mumbai. Mais préparer sa performance n’a pas été la première chose que le DJ a faite après avoir atterri dans le pays. Au lieu de cela, il a décidé de jouer au cricket. Diplo a partagé une bobine originale donnant aux fans un aperçu de ses talents de frappeur et Internet adore ça. Vêtu d’un t-shirt uni et d’un pantalon beige confortable, on peut voir Diplo demander à une personne comment jouer au cricket. Dans la seconde qui suit, il entre dans un champ tenant une batte à la main.

Un enfant a joué aux quilles au DJ populaire qui a réussi à taper et à le frapper à une bonne distance. Bien qu’il s’agisse d’un énorme six ou d’une limite, des personnes en arrière-plan ont été repérées et encourageaient le musicien. “A atterri en Inde et est allé directement jouer au cricket”, a-t-il écrit en partageant la vidéo. Jetez-y un œil ici :

Avec plus de huit lakh vues et plus de cinquante mille likes sur Instagram, la bobine amusante a impressionné un barrage de fans et de célébrités. Alors que Rajakumari et Arjun Kanungo ont apprécié ses efforts, une série de fans ont également rejoint le mouvement. Un utilisateur a écrit : “L’énergie de Big Shane Warne”, un autre a ajouté : “Ne sous-estimez jamais l’enfant.” Un autre a rejoint, “Cet homme ne reste pas assis.”

Pendant ce temps, un utilisateur a commenté: “Diplo est un style de vie.”

Mais ce qui a volé la vedette dans la section des commentaires, c’est lorsque Diplo a ouvertement défié la superstar de Pathaan, Shah Rukh Khan, pour une partie de cricket. Comme prix pour gagner, le souhait du DJ voulait faire une apparition dans l’un des prochains films de SRK. “Je défie Shah Rukh Khan à une partie de cricket. si je gagne, je reçois une apparition dans votre prochain film », a écrit Dilpo dans la section des commentaires.

Après la bobine de cricket, Diplo a également partagé un hommage émotionnel à l’Inde aux côtés d’une photo de lui-même de ses jours difficiles. L’artiste se souvient avoir quitté son pays et s’être rendu à Delhi pour découvrir et apprendre de nouvelles musiques. Il s’est souvenu d’avoir survécu avec seulement quelques dollars et de manger régulièrement de la nourriture de rue alors qu’il rêvait de réaliser quelque chose de grand dans le domaine de la musique. Maintenant, quand il a été invité à Lollapalooza, c’est devenu une expérience “d’humilité” pour lui.

“Le sentiment d’être invité à revenir en Inde toutes les quelques années pour jouer est tellement humble et une bénédiction parce que si ce n’était pas pour mon épreuve par le feu en tant que jeune homme en Inde. Je ne serais pas l’artiste et l’homme que je suis aujourd’hui », a-t-il déclaré.

Pendant le festival de musique, Diplo a créé un énorme buzz en clôturant sa performance dans un t-shirt Aishwarya Rai.

