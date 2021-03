Dipika Pallikal prêt à utiliser le coup de boxe préféré de Nikhat Zareen sur son mari Dinesh Karthik

Pugiliste indien Nikhat Zareen lors du lancement de la campagne Adidas « Watch Us Move », a appris la star du squash Dipika Pallikal et Miss Monde 2017 Manushi Chillar, son coup de boxe préféré.

Répondant à une question sur son mouvement de boxe préféré, Nikhat a déclaré que c’était la « feinte et l’attaque »

«Donc en gros, je boxe dans la catégorie 51 et dans cette catégorie, je suis la fille la plus grande. Donc pour moi, c’est un avantage. Et donc je montre que je vais attaquer mais je n’attaque pas et je permets à mon adversaire d’attaquer et quand elle attaque, alors je lance mes coups sans contre. C’est donc mon coup préféré. Cela s’appelle feinte et attaque », a déclaré Nikhat.

Après que Dipika Pallikal et Manushi Chillar aient tenté le mouvement alors que Nikhat leur avait montré comment, la star de Squash a plaisanté en disant qu’elle pratiquerait le mouvement avec son mari Dinesh Karthik.

«Je vais le pratiquer sur mon mari aujourd’hui», a plaisanté Dipika.

On a demandé à Pallikal l’effet de la pandémie de coronavirus sur les athlètes et leurs horaires d’entraînement, a-t-elle déclaré: «Je pense que les premiers mois se sont bien déroulés. Mentalement, nous nous sommes dit, d’accord, ça va se passer mais je dois quand même rester en forme, et comment vais-je aller? Et c’est vous savez, je pense que nous avons été en contact avec nos formateurs bien plus que vous ne l’avez jamais été en contact avec eux.

«Mais je pense qu’en tant qu’athlète, nous traversons cela, je pense que nous sommes tout ce que vous savez, nous avons toujours été poussés dans des situations où c’est étrange et nous devons sortir du top quoi qu’il arrive. Et il est chargé physiquement. Je pense que cela a eu des conséquences néfastes sur les athlètes mentalement, en particulier sur les athlètes olympiques », a-t-elle déclaré.

«Malheureusement, je ne faisais pas partie des Jeux olympiques. Mais je ne peux que souligner comment vous vous entraînez pendant quatre ans et les Jeux olympiques sont votre plus grand objectif. Et soudain, vous devez vous entraîner une autre année pour cela et vous ne savez même pas ce qui va se passer dans la prochaine », a-t-elle ajouté.