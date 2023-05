Dipika Kakar, très enceinte, a du mal à marcher; le mari Shoaib Ibrahim joue le soutien parfait [Watch video]

Dipika Kakar a été repérée dans la ville après une longue relation avec son mari de longue date, Shoaib Ibrahim. L’actrice est dans son troisième trimestre, est complètement enceinte et attend l’accouchement de son bébé. Dipika, qui embrasse sa grossesse avec le soutien total de son mari, Shoaib Ibrahim, a été vue en train d’obtenir tout le soutien de sa part alors qu’elle luttait pour descendre les escaliers de l’hôtel où ils ont été repérés. Shoaib était un mari adoré de Dipika et s’est assuré que sa femme descendait correctement. Les photographes étaient trop heureux de capturer ce couple charmant et bien-aimé de la ville des guirlandes. Shoaib est éperdument amoureux de Dipika et est toujours là pour elle, ce qui renforce chaque jour leur relation. Dipika Kakar a également été félicitée par son mari, Shoaib Ibrahim, qui a mentionné avec joie qu’il dépendait totalement de ses revenus car elle était sans emploi depuis trois ans.

Regardez la vidéo de Dipika Kakar qui a du mal à marcher alors qu’elle est complètement enceinte : tient la main de son mari Shoaib Ibrahim pour se soutenir.

Dipika a récemment fait la une des journaux après avoir réagi à la fausse couche de sa belle-fille Saba Ibrahim, qui attendait son premier enfant, et elle a mentionné qu’elle aussi avait traversé cette phase difficile et que cela passerait. Dipika et Shoaib sont extrêmement actifs sur leurs vlogs YouTube et partagent chaque mise à jour de leur vie là-bas, du bonheur à la tristesse en passant par tout.

Dipika Kakar est souvent critiquée pour être si ouverte en public via ses vlogs YouTube et a été fortement critiquée pour avoir partagé tous les détails, en particulier pendant la grossesse, et a été critiquée car de nombreux internautes affirment que sa grossesse est fausse. L’actrice leur a fortement rendu la pareille, disant qu’elle se foutait de cette haine et oui, ce sont des acteurs et leur vie est ouverte, et elle est d’accord avec ça.