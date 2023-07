Dipika Kakar-Shoaib Ibrahim suivra-t-il la norme et ne révélera-t-il pas bientôt le visage de bébé? Voici ce que nous savons

Dipika Kakar et Shoaïb Ibrahim a embrassé la parentalité le 21 juin. L’actrice a accouché d’urgence et a donné naissance à un petit garçon. Étant donné que le bébé a eu une naissance prématurée, il a dû être gardé à l’USIN. Enfin, après des jours, Dipika Kakar et Shoaib Ibrahim ramènent leur petit Chotu à la maison. Hier, des photos de nouveaux parents avec leur petit bout de chou rentrant enfin de l’hôpital sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Shoaib Ibrahim à travers ses Vlogs a partagé tous les détails avec ses fans. Dans un nouveau Vlog, il s’est ouvert sur l’accueil chaleureux qu’ils ont reçu à la maison et s’ils révéleraient ou non le visage du bébé.

Dipika Kakar et Shoaib Ibrahim parlent de leur parcours parental jusqu’à présent

Dans le Vlog, il a raconté comment sa sœur Saba a décoré leur maison pour accueillir le bébé. Le salon de la maison était décoré de fleurs et de ballons et avait une énorme pancarte qui disait Bienvenue à la maison. En plaisantant, le couple a également déclaré qu’ils avaient déjà changé de nombreuses couches depuis le matin et que c’était leur nouvelle routine. Ils ont révélé qu’elle partagerait bientôt le nom du bébé avec les fans, mais ils ne révéleront pas encore le visage. Bien qu’ils n’y croient pas, mais puisque les aînés leur ont demandé de ne pas encore partager de photos du bébé, ils suivraient les conseils. Dipika et Shoaib Ibrahim ont déclaré: « Notre nouveau voyage va enfin commencer, nous avons déjà changé de nombreuses couches depuis le matin. Maintenant, une nouvelle routine va commencer et nous allons commencer à apprendre les choses lentement. Nous allons bientôt révéler le nom de notre fils. Et nous ne le ferons pas. dévoilera son visage pendant un certain temps. Franchement, nous n’y croyons pas, mais nos aînés nous ont dit que nous attendrons. Alors, s’il vous plaît, attendez un peu et nous vous révélerons bientôt son visage et son nom.

Shoaib a révélé qu’ils séjournaient dans la maison de sa sœur Saba car les travaux dans leur nouvelle maison n’étaient pas encore terminés. Son père était en larmes lorsqu’il a pu voir son petit-fils.

Découvrez la vidéo de Shoaib Ibrahim et Dipika Kakar ci-dessous :

Dipika Kakar partage également ce qu’elle ressent après être devenue mère. Elle a exprimé qu’il existe un autre type de sukoon et maintenant qu’ils sont à la maison, elle est encore plus excitée.