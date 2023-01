Dipika Kakar-Shoaib Ibrahim annonce une grossesse après 5 ans de mariage

Dimanche, la star de la télévision et gagnante de Bigg Boss 12 Dipika Kakar et son mari Shoaib Ibrahim ont annoncé qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble. Ils se sont rendus sur leurs comptes Instagram respectifs et ont partagé la bonne nouvelle avec leurs fans et leurs abonnés.

“Partager cette nouvelle avec vous tous avec nos cœurs pleins de gratitude, de bonheur, d’excitation et aussi de nervosité Humari life ka ye Sabse khoobsurat phase hai… Yessss nous attendons notre premier enfant !! Nous allons bientôt embrasser la parentalité #alhamdulillah Aapki dher saari duaon aur pyaar ki zaroorat hai pour notre petit”, a écrit Shoaib.





Il a annoncé la nouvelle avec une adorable photo sur laquelle on pouvait le voir assis avec sa femme Dipika dans des tenues blanches et des casquettes blanches avec le texte Mom to be et Dad-to-be écrit dessus. Le couple peut être vu montrant son dos à l’objectif de la caméra.

Alors que Dipika a laissé tomber une adorable photo sur laquelle on peut la voir debout à côté de Shoaib avec la légende : “Chaque instant sera chéri quand vos pas rejoindront les nôtres Yessss Nous attendons notre premier enfant !! Nous allons bientôt embrasser la parentalité aur pyaar ki zaroorat hai pour notre petit.”

Amis, famille et fans ont inondé la publication de cœurs rouges et de commentaires de félicitations. “Félicitations pour le nouveau départ”, a commenté un fan.





Un autre fan a écrit : “Masha’ Allah mashallah très heureux d’entendre cette nouvelle, beaucoup d’amour et de prières pour vous deux.” “Mashallah, nous sommes tous excités et heureux pour vous”, a commenté un autre fan.

Un utilisateur a écrit : “Félicitations à vous et à votre famille, nous sommes si heureux d’entendre cela.” Shoaib et Dipika ont joué le couple principal dans l’émission télévisée Sasural Simar Ka. Après être tombés amoureux l’un de l’autre, les deux se sont mariés en février 2018.

En 2021, le couple a organisé une session en direct sur YouTube et a abordé les commentaires négatifs adressés à Shoaib et à sa famille. Alors que Shoaib était calme et a déclaré qu’il était déçu des remarques blessantes d’un utilisateur de médias sociaux affirmant qu’il avait privé sa femme de sa vie privée, Dipika était livide et a critiqué les internautes pour avoir dit des choses méchantes sur sa famille.

Dans la vidéo, Dipika a déclaré: “Sharam karo tum log (Ayez honte).” Elle a ajouté: “Uski privacy le li (Vous avez pris sa vie privée). C’est le genre de messages que vous lui avez envoyés. Tu devrais avoir honte.”

L’actrice a poursuivi: “Je vous plains les gars. Mes beaux-parents m’ont traité comme une fille et je les aime et je prends soin d’eux comme des miens. Si pour eux, nous devons même dormir dans la voiture ou dans la rue, nous sommes prêts à le faire aussi. Vous dites que vous vous inquiétez pour moi ? Foutez le camp. Je n’ai pas besoin d’une telle inquiétude. Se moquant des trolls à propos de la modernisation, Shoaib a déclaré: “Si la modernisation signifie que vous n’aimez pas votre famille ou que vous ne vous en occupez pas, alors nous sommes heureux d’être de la vieille école.” (Avec les entrées de l’ANI)



