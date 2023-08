Dipika Kakar RÉVÈLE à qui ressemble Ruhaan ; prépare une surprise spéciale pour Shoaib Ibrahim alors qu’Ajooni termine une année

Dipika Kakar et Shoaib Ibrahim sont sur un nuage depuis l’arrivée de leur fils. L’heureux couple a nommé leur petit munchkin Ruhaan. C’était une naissance prématurée et Ruhaan a dû rester à l’USIN pendant quelques jours, mais il est en bonne santé et à la maison avec sa famille. Il est le centre d’attention de ses parents. Dipika et Shoaib donnent une mise à jour opportune sur Ruhaan et leur vie à travers les Vlogs. Dans une dernière vidéo, Dipika Kakar a expliqué comment elle avait prévu une surprise spéciale pour Shoaib alors que son émission Ajooni terminait un an. Elle a également révélé la réaction de son père et à qui Ruhaan ressemble selon lui.

Surprise spéciale pour Shoaib Ibrahim

La vidéo commence par Dipika Kakar disant qu’elle vient de se réveiller pendant qu’elle dort quand Ruhaan dort. Ensuite, elle prépare une surprise spéciale pour Shoaib Ibrahim. Avec ses proches, elle a prévu des ballons, des gâteaux, des bouquets et une grande affiche avec des photos de Rajveer Bagga dessus. Shoaib y joue le rôle de Rajveer Bagga. Elle planifie alors quelque chose d’encore plus spécial. Elle écrit ‘Tere Vaste Kuch Bhi’ sur la combinaison de Ruhaan et lui fait la porter. C’est la phrase préférée de Shoaib. Plus loin, on voit la mère de Shoaib essayer de retarder son entrée dans la maison car il est arrivé beaucoup plus tôt que prévu. Lorsque Shoaib entre, il est très heureux de voir Ruhaan dans sa combinaison. Plus loin dans la vidéo, Shoaib poursuit en disant que l’émission Ajooni a eu beaucoup de chance pour lui car il a eu Ruhaan. Dipika Kakar se plaint alors que Shoaib continue de gâter Ruhaan et de l’embrasser pendant qu’il dort.

Dipika Kakar révèle à qui ressemble Ruhaan

La meilleure partie est lorsque Dipika Kakar a révélé la visite de son père à Ruhaan. Elle a révélé qu’au moment où il est arrivé, il a dit que le bébé ressemblait à Shoaib. Alors que tout le monde pensait que Ruhaan ressemblait à sa mère, le père de Dipika a déclaré qu’il ressemblait à son père.

Découvrez le nouveau VLog de Dipika Kakar ci-dessous :

Décidément, Dipika Kakar et Shoaib Ibrahim vivent la meilleure phase de leur vie. L’entrée de Ruhaan l’a rendu d’autant plus spécial et ils ont tous embrassé avec bonheur la parentalité. L’heureux couple a cependant choisi de ne pas partager de photos et de ne pas encore révéler le visage de Ruhaan. Pour plus d’informations sur le divertissement, restez à l’écoute.