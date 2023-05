Dipika Kakar réagit aux informations selon lesquelles elle a quitté la télévision après avoir embrassé la maternité; prétend qu’elle a été mal comprise

Dipika Kakar et Shoaib Ibrahim sont prêts à accueillir leur premier enfant en juillet. L’actrice de télévision n’a pas eu la plus facile des grossesses. Nous savons qu’elle est atteinte de PCOD et qu’elle a également développé un diabète gestationnel. Aujourd’hui, un article est devenu viral disant que Dipika Kakar a décidé d’arrêter d’agir après l’arrivée de son enfant. Les fans ont été extrêmement déçus de la nouvelle. Dipika Kakar est connue comme une bonne actrice et les fans pensent qu’elle a beaucoup à offrir. Certains ont commencé à faire des commentaires désagréables faisant allusion à son mariage interconfessionnel et à la façon dont elle a perdu de vue sa carrière. Maintenant, Dipika Kakar a décidé de dire la vérité sur la question.

Elle a déclaré à ETimesTV qu’elle avait été mal comprise et mal interprétée. L’actrice a déclaré qu’elle n’envisageait pas d’arrêter d’agir. Elle a dit qu’elle pourrait prendre une pause de quelques années pour consacrer du temps à son enfant. Dipika Kakar a déclaré qu’elle aimait être une femme au foyer. Après des années de travail dans les savons quotidiens, la vie de femme au foyer est quelque chose dont elle rêve. Mais cela ne signifie pas qu’elle a cessé d’être une actrice. Dipika Kakar a déclaré qu’elle pourrait reprendre le travail bientôt si elle obtient un gros projet après la naissance de son enfant. Elle a dit que cela ne sera décidé qu’après la venue au monde de l’enfant.

Dipika Kakar a déclaré qu’elle croyait en la parentalité à l’ancienne. L’actrice pense qu’un enfant a besoin de sa mère lorsqu’il est jeune. Dipika Kakar a déclaré qu’elle ne voudrait pas manquer cette phase de la maternité. Elle a dit qu’elle aimerait se réveiller pour son enfant quand il ou elle a des examens et faire les choses habituelles. Dipika Kakar a déclaré qu’elle profitait énormément de sa grossesse et que cette vie était son rêve. Dipika Kakar a déclaré qu’elle avait un immense respect pour les femmes qui jonglent simultanément entre la maternité, le travail et la maison.

Dipika Kakar et Shoaib Ibrahim se sont mariés en 2018. Le couple a longuement expliqué comment il soutient quatre familles avec leurs revenus. C’est le deuxième mariage de l’actrice. Elle était auparavant mariée à un pilote Raunak Samson. Elle est devenue célèbre partout avec Sasural Simar Ka.