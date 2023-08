Dipika Kakar partage une adorable photo de son mari Shoaib et de son fils Ruhaan jouant ensemble, écrit une note émotionnelle

Le couple de télévision Shoaib Ibrahim et Dipika Kakar savourent chaque seconde de leurs moments de parentalité. Après cinq ans de mariage heureux, le couple a été honoré de la naissance de leur premier enfant, un petit garçon, le 21 juin 2023. Ils ont donné à leur fils le nom de Ruhaan, et même si ses parents adorés n’ont pas révélé son visage juste pourtant, ils taquinent fréquemment leurs partisans avec des regards attachants sur lui. Une fois de plus, Dipika a filmé Shoaib, qui est vu en train de câliner son fils d’un mois pendant qu’il faisait une pause dans ses fonctions.

Shoaib Ibrahim joue avec son fils en bas âge.

Le 30 juillet 2023, Dipika Kakar a mis en ligne une jolie photo sur son compte Instagram montrant son mari, Shoaib Ibrahim, jouant avec leur enfant d’un mois, Ruhaan. Sur la photo, le père et l’enfant ont été vus allongés sur leur lit, et le fils a été vu en train de poser ses petites mains sur le visage de Shoaib. De plus, Shoaib a été clairement vu en train d’embrasser son fils sur la main. Le moment était vraiment merveilleux, et Dipika a écrit dans la légende, » Mera Sukoon. »

Récemment allé pour le bilan de santé de bébé.

Récemment, Shoaib Ibrahim, Dipika Kakar et leur bébé Ruhaan, âgé de 26 jours, ont été vus sortant d’un hôpital. Ils auraient emmené leur jeune fils pour un examen de routine. Les parents adorateurs et leur fils peuvent être vus marchant vers leur voiture dans une vidéo partagée par des paparazzis. Shoaib a choisi une tenue décontractée entièrement blanche pour la visite à l’hôpital, et Dipika portait un costume de salwar avec un motif rose et blanc. De plus, le père nouvellement marié a été vu tenant son nouveau-né dans ses bras tout en l’emmaillotant dans une couverture jaune. Bien que Shoaib ait caché son fils aux caméras, les aperçus partiels de Ruhaan ont tout simplement fait fondre nos cœurs.

Découvrez l’adorable vidéo :

Dipika fait face à des nuits blanches ; son bébé a fait pipi au téléphone.

Laissez-nous vous dire que Dipika Kakar tient ses fans au courant de ce qui se passe dans sa vie après être devenue mère. Elle partage récemment sa routine qui a complètement changé depuis que Ruhaan est entré dans sa vie. Dipika a déclaré dans son vlog qu’elle n’avait pas le temps de manger, de dormir ou même de se laver parce que son fils ne dormait qu’avec elle. Malgré tous ces problèmes, Dipika apprécie tellement son parcours de mère. Outre Dipika, Shoaib a également partagé un incident amusant au cours duquel Ruhaan a fait pipi sur son téléphone.