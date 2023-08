Dipika Kakar fête son anniversaire avec bébé Ruhaan; obtient une écharpe GUCCI et des cadeaux plus chers de son mari Shoaib Ibrahim

Dipika Kakar est mieux connu sous le nom de Simar de Sasural Simar Ka. L’actrice a connu la meilleure phase de sa carrière avec ce spectacle. Cela l’a également rapprochée de l’amour de sa vie. Dipika Kakar et Shoaib Ibrahim sont tombés amoureux l’un de l’autre en travaillant sur cette émission. Maintenant, les deux sont mariés et ont même embrassé la parentalité. C’est au mois de juin que Dipika Kakar a donné naissance à leur fils. Les fiers parents ont nommé leur munchkin Ruhaan. Aujourd’hui c’est l’anniversaire de Dipika Kakar et elle l’a fêté avec son petit.

Anniversaire de Dipika Kakar

Sur les histoires Insta de Dipika Kakar, il y a plusieurs souhaits d’anniversaire et des images donnant aux fans un aperçu de sa célébration d’anniversaire. Shoaib Ibrahim s’est assuré de le rendre spécial pour elle et bien sûr, la présence de Ruhaan l’a rendu d’autant plus spécial. Ne manquez pas de regarder le joli gâteau d’anniversaire à trois pneus. On peut voir une image d’une mère ange tenant un bébé.

En dehors de cela, Shoaib Ibrahim a comblé Dipika Kakar de nombreux cadeaux coûteux. Le couple capture tout dans un VLog. Shoaib Ibrahim a publié un Vlog sur YouTube révélant comment il a rendu l’anniversaire de Dipika Kakar passionnant en lui offrant des cadeaux tous les jours. D’une écharpe Gucci à sa nourriture préférée, Shoaib Ibrahim a tout prévu. Cependant, la meilleure partie de la vidéo est quand il y a des aperçus du bébé Ruhaan.

Découvrez le Vlog partagé par Shoaib Ibrahim ci-dessous :

Dans la vidéo plus loin, Shoaib Ibrahim a également fait le point sur son émission Anjooni. Il a dit que le spectacle pourrait se terminer. Cependant, il a déclaré que personne de la maison de production n’avait encore rien confirmé à ce sujet. Mais il a dit que le spectacle lui avait donné un amour, une appréciation et un succès immenses et qu’il était heureux de son parcours.

En parlant de Dipika Kakar, elle a fait une pause et se concentre entièrement sur le fait d’être une bonne mère. Grâce à Vlogs, elle partage son parcours de maternité et tient les fans au courant de tout. Ils n’ont pas encore partagé de photo du bébé Ruhaan révélant son visage.