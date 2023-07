Dipika Kakar et Shoaïb Ibrahim faites en sorte que le nouveau couple entre dans le club de la parentalité. Les stars de Sasural Simar Ka Dipika Kakar et Shoaib Ibrahim sont devenus parents d’un petit garçon le 21 juin 2023. Il s’agissait d’un accouchement prématuré car l’actrice a dû subir une césarienne d’urgence. Leur bébé est arrivé quelques semaines avant prévu. Grâce au tout puissant, tout va bien et la santé du bébé s’améliore aussi. Shoaib Ibrahim a révélé que le bébé avait été gardé à l’USIN et que sa santé s’améliorait chaque jour. Dans un nouveau Vlog, Dipika Kakar et Shoaib Ibrahim ont fait le point sur la santé de leur petit.

Dipika Kakar partage une mise à jour sur la santé de son fils

Dans la vidéo, Dipika Kakar explique comment elle est capable de voir correctement le visage de son bébé. Elle a dit que maintenant que les masques et tous avaient été retirés, ils pouvaient voir son visage correctement. Elle a exprimé sa joie que la santé du bébé s’améliore et qu’elle se sent vraiment bien de voir Shoaib sourire chaque fois qu’il voit le bébé. Dipika Kakar a déclaré qu’elle pensait pouvoir ramener le bébé à la maison dans quelques jours, mais elle a eu peur lorsqu’elle a appris que cela prendrait quelques semaines. Mais elle a dit que c’est un processus et que tout va bien.

Plus loin dans le Vlog, on voit la mère et la cousine de Shoaib Ibrahim rendre visite à Dipika Kakar à l’hôpital. On les voit aussi célébrer l’Aïd. En tant qu’Eidi, Shoaib Ibrahim donne à Dipika Kakar un anneau dans le nez. Il exprime que Dipika Kakar lui a donné le meilleur Eidi sous la forme de Chotu.

Découvrez la vidéo de Shoaib Ibrahim et Dipika Kakar ci-dessous :

Dans un précédent Vlog, Shoaib Ibrahim avait révélé la raison pour laquelle Dipika Kakar est toujours à l’hôpital. Il a partagé que puisqu’elle doit nourrir leur bébé au moins trois fois par jour, elle est toujours à l’hôpital. Ils restent à Mira Road et l’hôpital est à Bandra, il est donc impossible d’aller et venir autant de fois. Pour plus d’informations sur le divertissement, restez à l’écoute.