Dipika Kakar exhibe sa bosse de bébé adulte; Gauahar Khan prédit que c’est une petite fille

Dipika Kakar doit bientôt accueillir son premier enfant au monde, et tout récemment, elle est allée sur son Instagram et a partagé une photo de son bébé adulte avec son mari et acteur de télévision Shoaib Ibrahim, où elle a encouragé son mari et exprimé ses sentiments à son égard. Les fans jaillissent de cette photo romantique et ils ont hâte de voir bientôt le petit. Dipika, qui affiche sa bosse de bébé adulte, a reçu une belle prédiction de sa collègue maman, Gauahar Khan, qui vient d’accueillir un petit garçon dans le monde. Gauahar Khan a laissé tomber le beau message pour Dipika et lui a demandé de se préparer à accueillir la belle petite fille comme elle en a le sentiment.

Dipika Kakar partage une photo de son baby bump adulte et Gauahar Khan lui demande de se préparer à accueillir une belle petite fille.

Gauahar Khan n’a évidemment pas pu contenir son enthousiasme et a laissé tomber le beau commentaire pour la future maman Dipika Kakar. Dipika a été extrêmement active sur ses vlogs, et on ne peut que constater qu’elle est toute prête et ravie d’accueillir prochainement le nouveau membre de la famille. Tandis que Shoaib, qui a été son roc pendant la grossesse, attend avec impatience l’arrivée de leur bébé. Dans cette photo solo de Dipika Kakar, vous pouvez clairement voir l’éclat de la grossesse sur l’actrice alors qu’elle pose joyeusement en exhibant son bébé sous les lumières.

Shoaib et Dipika ont rêvé d’avoir leur bébé au fil des ans, et finalement ils en sont bénis. La date d’accouchement de Dipika est en juillet, et la future maman et le papa ont même fait leurs valises et n’attendent que le dernier appel pour le bébé. Dipika a chéri chaque instant de sa grossesse et elle pense qu’elle et Shoaib seront les meilleurs parents de ses enfants. Il y a beaucoup d’amis pour les guider, dont Gauahar Khan.