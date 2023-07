Dipika Kakar et Shoaib Ibrahim révèlent le nom de leur fils, cela signifie bon cœur, compatissant, spirituel

Le nom de Shoaib Ibrahim et Dipika Kakar est Ruhaan, ce qui signifie bon cœur et spirituel.

Les stars de la télévision Shoaib Ibrahim et Dipika Kakar, qui sont récemment devenus parents d’un petit garçon, ont récemment révélé le nom de leur fils dans leur dernier vlog. Ils ont posté une vidéo dans laquelle ils ont dit le nom et sa signification.

Le nom de Shoaib et Dipika Kakar est Ruhaan et les significations sont bon cœur, compatissant, spirituel, en tant qu’esprits purs. Cependant, ils n’ont pas révélé le visage de leur fils. Dans la vidéo qu’ils ont publiée sur YouTube, on peut entendre le couple raconter qu’ils ont décidé du nom de leur fils après un ou deux lorsque Dipika a conçu. Ils avaient même pensé à un prénom de fille. Shoaib a déclaré: «Madame (Dipika) a aimé ce nom Ruhaan. Son nom a été choisi par Dipika. Nous aimions vraiment beaucoup le nom et en étions sûrs.

Tout en annonçant la nouvelle de devenir parents d’un petit garçon, Shoaib Ibrahim s’est rendu sur son Instagram et a écrit : « Alhamdulillaj aujourd’hui 21 juin 2023 tôt le matin, nous avons la chance d’avoir un petit garçon. C’est un accouchement prématuré, rien d’inquiétant. Gardez-nous dans vos prières. » Le couple a annoncé qu’il attendait un bébé en janvier après le premier trimestre de l’actrice. Dipika était actuellement dans son troisième trimestre et devait accoucher en juillet.

Plus tôt, lors d’une interview, Dipika Kakkar a révélé qu’elle avait également conçu plus tôt mais qu’elle avait fait une fausse couche. En parlant de cela, Dipika a déclaré : « Shoaib s’est tenu comme un roc pour moi parce que je ne me souviens pas qu’il était triste devant moi. Je suis arrivée à la maison et j’ai commencé à pleurer, mais ma belle-mère m’a énormément soutenu. Personne ne m’a fait sentir que quelque chose d’horrible s’était produit.

Il y avait des rumeurs selon lesquelles Dipika Kakkar Ibrahim cesserait d’agir après avoir embrassé la maternité, cependant, les rejetant, l’actrice a déclaré: «Je viens d’apprendre que j’ai arrêté d’agir en tant que carrière. Les gens ont mal compris mes commentaires de mon entretien précédent selon lesquels j’ai renoncé à jouer. Donc, je voudrais juste préciser qu’il n’y a rien de tel. J’ai toujours rêvé de vivre une vie de femme au foyer (mujhe humesha se housewife banana tha). Shoaib allait au bureau et je lui préparais le petit déjeuner et m’occupais de la maison. Mais ça ne veut pas dire que je ne veux plus jamais travailler. (des rires). »