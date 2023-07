Dipika Kakar et Shoaib Ibrahim révèlent ENFIN le nom de leur paquet de joie [Watch]

Couple de stars de la télévision Dipika Kakar et Shoaïb Ibrahim ont finalement révélé le nom de leur premier paquet de joie au monde et ont même partagé ce que cela signifie. Shoaib s’est rendu sur sa chaîne Youtube officielle, où il a partagé une vidéo intitulée : « Partager le nom de notre petit garçon avec vous tous ». Le couple a révélé qu’ils avaient nommé leur fils Ruhaan Shoaïb Ibrahim, ce qui signifie bon cœur et spirituel. Sans partager un aperçu de leur bébé, la vidéo présentait leurs amis et les membres de leur famille.

Dipika Kakar et Shoaib Ibrahim annoncent le nom de leur petit garçon

Le nom du petit garçon de Dipika Kakar et Shoaib Ibrahim a été annoncé via des lumières vives données à chacun des membres de la famille, qui se sont relayés et ont tenu les lettres allumées devant eux pour révéler le nom. En faisant l’annonce, ils ont tous dit à haute voix Ruhaan. Shoaib a partagé que Dipika aimait le nom Ruhaan et qu’elle l’avait choisi.

Regardez la vidéo de Dipika Kakar et Shoaib Ibrahim révélant le nom de leur bébé ici :

Shoaib et Dipika ont même pensé à un nom pour une petite fille

Shoaib a déclaré qu’ils avaient choisi le nom quelques mois seulement après la conception de Dipika et qu’ils avaient même pensé à un nom s’ils devaient avoir une fille, qu’ils n’ont pas partagé sur le vlog. Leur bébé était prématuré et était pris en charge après sa naissance le 21 juin.

Dipika Kakar a également partagé des mises à jour sur sa grossesse sur sa chaîne d’information. L’actrice a parlé de ses envies de grossesse et a également partagé une vidéo dans laquelle elle a partagé l’expérience de son accouchement. Le nouveau-né de Shoaib et Dipika était à l’USIN et est récemment rentré chez lui après avoir été sous observation pendant quelques jours. Ce fut une occasion mémorable pour toute la famille.

Dipika Kakar et Shoaib Ibrahim se sont également adressés aux trolls dans leurs vlogs. L’actrice s’est effondrée devant la caméra en évoquant des commentaires ignobles qu’elle a reçus pendant sa grossesse. Les internautes ont affirmé que Dipika simulait sa grossesse et utilisait un oreiller et ainsi de suite. C’est triste de voir des gens se baisser si bas pour voir quelqu’un heureux parce que cela ne leur convient ni à leurs goûts. Dipika et Shoaib l’ont traité avec beaucoup de maturité. Mais il est maintenant temps de se concentrer sur le petit qu’ils ont à la maison. Bienvenue dans le monde Ruhaan !

(Avec les contributions de l’IANS)