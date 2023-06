Dipika Kakar et Shoaib Ibrahim accueillent un petit garçon à la maison avant la date prévue, l’acteur informe qu’il n’y a « rien à craindre »

Dipika Kakar et Shoaib Ibrahim sont devenus parents d’un petit garçon. Le petit est arrivé quelques jours avant la date prévue. Des sources proches de Dipika Kakar nous ont dit qu’elle devait arriver plus près de la première semaine de juillet. Le petit est arrivé dix jours à l’avance. L’acteur a assuré aux fans qu’il n’y avait rien à craindre ou à stresser. Maman et bébé vont bien.