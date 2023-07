Dipa Karmakar de retour après une interdiction de 21 mois aux essais de sélection des Jeux asiatiques à Bhubaneswar

La gymnaste indienne Dipa Karmakar reviendra à l’action après une interdiction de 21 mois pour avoir échoué à un test antidopage lorsqu’elle participera aux essais de sélection des Jeux asiatiques à Bhubaneswar les 11 et 12 juillet.

Le joueur de 29 ans de Tripura a été nommé dans la liste des principaux probables par la Fédération de gymnastique de l’Inde en mai. La période d’interdiction de Dipa prendrait fin le 10 juillet.

« Il est confirmé que je participerai aux essais. Je me suis entraîné à Agartala ces derniers mois, alors j’espère pour le mieux », a déclaré Dipa à PTI par téléphone.

Dipa a été la première gymnaste indienne à remporter une médaille d’or lors d’un événement mondial lorsqu’elle a dominé l’épreuve de saut de la Coupe du monde de gymnastique artistique en Turquie en 2018. Elle a également remporté une médaille de bronze à Cottbus la même année.

Elle est également médaillée de bronze aux Jeux du Commonwealth de Glasgow en 2014 et médaillée de bronze aux Championnats d’Asie de 2015 à Hiroshima.

Cependant, des blessures ont affecté sa carrière car elle a subi une intervention chirurgicale pour traiter sa blessure au LCA (ligament croisé antérieur) en 2017.

La blessure lancinante a continué d’affecter ses chances car elle a raté une multitude d’événements, y compris les Championnats du monde 2019 et n’a pas pu se qualifier pour les Jeux de Tokyo.

En février de cette année, Dipa a été interdite par l’Agence internationale de contrôle (ITA) après que son échantillon de drogue hors compétition le 11 octobre 2021 soit revenu positif à l’higénamine – une substance interdite en vertu du code de l’Agence mondiale antidopage (AMA). .

« Elle s’entraîne depuis 2-3 mois », a déclaré l’entraîneur de Dipa, Bishweshwar Nandi, qui l’a guidée vers une quatrième place sans précédent aux Jeux olympiques de Rio en 2016.

« Maintenant, le seul objectif pour elle est de bien réussir les essais », a-t-il déclaré.

Parmi les autres gymnastes de haut niveau, Pranati Nayak, Pranati Das et Protistha Samanta font partie des noms féminins, tandis que Rakesh Patra et Yogeshwar Singh font partie des noms d’élite chez les hommes.

« Pour une meilleure évaluation, une opportunité en deux étapes sera offerte aux gymnastes pour une évaluation à l’agrès individuel », a déclaré GFI dans une lettre dimanche.

Selon le format des épreuves, « Tous les gymnastes auront la possibilité de se produire dans l’épreuve pour laquelle ils sont éligibles. Les scores du concours général et les résultats du Jour 1 seront définitifs.

« Les gymnastes souhaitant être considérés comme des spécialistes des épreuves de saut doivent effectuer 2 sauts. » Le deuxième jour, les « gymnastes auront la possibilité d’effectuer une 2e exécution aux fins d’évaluation à l’agrès individuel.

« Les gymnastes identifiées pour le concours multiple peuvent choisir un ou plusieurs engins pour la 2e exécution. Cependant, leurs scores ne seront pris en compte que pour cet engin respectif, leur score au concours général et leur classement au concours général du jour 1 ne subiront aucun changement.

« Les gymnastes identifiées uniquement pour un engin individuel peuvent choisir n’importe quel engin dans le cadre de leur admissibilité à la 2e performance.

« La meilleure des 2 performances sera retenue pour le classement final des engins individuels. Le comité de sélection peut néanmoins considérer les deux performances. « Afin de permettre aux gymnastes de poursuivre leur entraînement habituel, une option est par la présente accordée à tous les gymnastes de sauter la performance et de voir leur score précédent pris en compte aux fins de cette sélection de la manière suivante.

« Les gymnastes qui ont été sélectionnés et ont participé aux Championnats d’Asie 2023 peuvent voir leurs scores des Championnats d’Asie pris en compte pour la sélection.

« Les gymnastes qui n’ont pas été sélectionnés pour les Championnats d’Asie 2023 peuvent voir leurs scores des essais précédents de mai 2023 pris en compte pour la sélection. » Pranati Nayak, olympienne de Tokyo et médaillée de bronze des Championnats d’Asie 2019, est également confiante dans ses chances de se qualifier dans un événement complet.

« J’ai subi une déchirure du ligament de l’épaule avant les Jeux nationaux au Gujarat. J’ai récupéré et je suis retourné à l’action aux Championnats d’Asie. Je n’ai pas eu beaucoup de temps pour m’entraîner, donc la performance n’était pas à la hauteur », a déclaré Nayak.

« Mais je me sens beaucoup mieux et j’espère faire un bon score aux essais et me qualifier. Je serai au mieux de ma forme avant les Jeux asiatiques », a-t-elle ajouté.

