Dipa Karmakar coupe les Jeux asiatiques au retour d’une suspension pour dopage

La gymnaste indienne vedette Dipa Karmakar a scellé sa place dans l’équipe des Jeux asiatiques après avoir dominé les essais de sélection au stade Kalinga, ici mercredi.

Le gymnaste de Tripura, qui a raté de peu le bronze aux Jeux olympiques de Rio 2016, faisait son retour après 21 mois de suspension en raison d’une violation de dopage.

Mardi, Dipa, 29 ans, a marqué 47,05 points pour se hisser en tête du concours multiple lors des essais.

Pranati Das et Pranati Nayak ont ​​marqué 45,80 et 44,43 pour terminer deuxième et troisième des essais.

Dans la catégorie masculine senior individuelle, Yogeshwar Singh (76,30) de Haryana, Rakesh Patra d’Odisha (76,20) et Tapan Mohanty (74,60) ont remporté les trois premières places.

« Je suis satisfait de la performance de Dipa. Elle fait une bonne rentrée. Elle n’est toujours pas au mieux de sa forme et a une légère douleur au genou droit, mais il reste du temps et je suis sûr qu’elle ne fera que s’améliorer à partir de maintenant », a déclaré l’entraîneur de Dipa, Bishweshwar Nandi, à PTI.

« Ce n’est pas facile de revenir après si longtemps, donc je suis très heureux. »

L’événement, organisé par la Fédération indienne de gymnastique en association avec le département Sports & Youth Services d’Odisha, a vu les meilleurs gymnastes du pays rivaliser pour établir leur place dans le groupe central de l’équipe indienne de gymnastique avant les Jeux asiatiques.

