Dipa Karmakar condamné à une interdiction de 21 mois après avoir échoué à un test antidopage, pour revenir en juillet 2023

La gymnaste vedette Dipa Karmakar s’est vu imposer une interdiction de 21 mois pour avoir échoué à un test de dopage effectué par l’Agence internationale de contrôle, contrairement aux affirmations des responsables indiens selon lesquelles sa “suspension” l’année dernière n’était pas liée à une infraction de dopage.

L’échantillon de drogue de Karmakar prélevé hors compétition par l’ITA, une organisation indépendante qui gère le programme antidopage de la Fédération internationale de gymnastique (FIG), s’est avéré contenir de l’higénamine, qui est une substance interdite par le Code de l’Agence mondiale antidopage .

Sa période d’interdiction se terminera cependant le 10 juillet de cette année car elle a été comptée à partir du jour (11 octobre 2011) où l’échantillon a été prélevé.

“L’ITA confirme que Dipa Karmakar a été suspendu pour une période de 21 mois, à compter du 10 juillet 2023 après avoir été testé positif à l’higénamine (S3. Beta-2 Agonists selon la liste des interdictions de l’Agence mondiale antidopage)”, a déclaré l’ITA. dans un communiqué vendredi soir.

“L’échantillon positif a été prélevé pour le compte de la FIG dans le cadre d’un contrôle hors compétition le 11 octobre 2021”, a-t-il ajouté.

L’organisation à but non lucratif basée en Suisse travaille sous la supervision de l’AMA et du Comité international olympique pour mettre en œuvre des programmes antidopage pour diverses fédérations internationales.

L’ITA a en outre déclaré que le problème de dopage de Karmakar avait été résolu dans le cadre d’un accord de résolution de cas conformément à l’article 10.8.2 des règles antidopage de la FIG et à une disposition équivalente de l’AMA.

“Les résultats de l’athlète ont été disqualifiés à partir du 11 octobre 2021.”

Karmakar, qui est devenue célèbre après avoir terminé quatrième aux Jeux olympiques de Rio en 2016 dans l’épreuve du saut, souffre de blessures depuis qu’elle a subi une intervention chirurgicale pour traiter une blessure au ligament croisé antérieur (LCA) en 2017.

Sa dernière épreuve FIG a été la Coupe du monde 2019 à Bakou.

Dipa Heureux

« Je suis heureux que l’affaire ait été résolue à l’amiable. Ma suspension a été réduite de trois mois et antidatée de 25 mois, me permettant de reprendre le sport que j’aime en juillet 2023″, a informé Dipa dans un tweet samedi.

“En octobre 2021, mon échantillon a été obtenu pour des contrôles hors compétition et envoyé pour évaluation. Le résultat était positif pour une substance interdite que j’ai ingérée sans le savoir et dont je n’ai pas pu déterminer la source. J’ai décidé de prendre une suspension provisoire dans l’espoir d’une résolution rapide avec la fédération internationale”, a-t-elle écrit.

“De nombreux médias ont émis l’hypothèse que j’étais sous le coup d’une suspension de 2 ans pour avoir omis d’informer l’AMA de mes déplacements via le système de gestion de l’administration antidopage (ADAMS). Cependant, je voudrais préciser que ceux-ci sont faux et inexacts et ne révèlent pas les vrais faits et la nature de l’affaire”, a informé Dipa Karmakar.

L’interdiction de Karmakar vole sur son visage ainsi que sur les responsables de la Fédération indienne de gymnastique qui ont affirmé l’ignorance après qu’elle a été placée dans la catégorie “suspendue” par la FIG en février de l’année dernière.

Le président du GFI, Sudhir Mittal, avait alors déclaré qu’il n’avait reçu aucune communication de la FIG concernant sa suspension.

Karmakar elle-même et son entraîneur Bisheshwar Nandi sont restés silencieux à ce moment-là.

D’autres responsables de GFI sont allés jusqu’à dire que le statut “suspendu” pourrait être dû à d’autres problèmes, comme l’éthique ou la discipline, non liés à une violation du dopage.

