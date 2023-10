PARIS (AP) — Au milieu de l’ambiance électrique des lumières stroboscopiques et d’un automne parisien habituellement étouffant, le défilé de Dior mardi, qui s’est déroulé dans les jardins des Tuileries, a été témoin d’un cirque éblouissant de stars. Avec Hollywood La récente grève des écrivains se poursuitles initiés se demandaient si Semaine de la mode parisienne serait l’aimant des célébrités de la saison – et la présence de Jennifer Lawrence, Charlize Theron, Elizabeth Debicki et Kim Jisoo semblait faire écho à ce sentiment.

Mais la véritable star de cette saison, c’est la collection elle-même. Jamais réticent à s’exprimer sur le féminisme, le couturier italien Maria Grazia Chiuri a conçu une collection inhabituellement subtile à prédominance de noir et blanc qui fusionne les échos du médiéval et du contemporain. Située dans un contexte artistique remettant en question les perceptions éculées du rôle des femmes, cette exposition n’était pas seulement un rappel que la mode est un miroir de la société – mais elle était également l’une des plus accomplies à ce jour.

LA JUXTAPOSITION DES ÉPOQUES PAR DIOR

L’atmosphère était chargée d’une anticipation palpable. Mais encore plus électrique était la danse de Chiuri entre le punk médiéval et le punk des années 80 – le premier, une époque de chevalerie et de légendes, le second, une époque d’expression de soi provocante.

Les premiers looks présentés sur le podium étaient ce que l’on pourrait appeler du « gamine gothique ». Les vêtements, drapés dans un jeu de noir avec des pompons en cascade, portaient des touffes de soie dynamiques qui dessinaient une silhouette à la fois historique et indéniablement fraîche. Mais la mode, tout comme l’histoire, est cyclique, et bientôt ce romantisme sombre a cédé la place à des interprétations austères et blanches. Le résultat? Un clin d’œil aux années 80 rebelles, évoquant les souvenirs des punk rockers et leur défi fougueux.

Caricatures politiques

Mais Chiuri ne s’est pas arrêté aux simples vêtements. Les accessoires – des tours de cou contemporains aux bandes de jambe parfois ornées de bijoux que l’on pourrait associer à une armure – ont ajouté des couches d’intrigue. Et juste au moment où les initiés pensaient avoir vu la pièce de résistance de la collection, Chiuri a surpris avec une version audacieuse : un bikini d’inspiration médiévale d’un noir éclatant.

Si les créations empruntent des éléments aux époques historiques, elles résument également l’esprit et le parcours de la femme contemporaine. Les tons cendrés et camomille, associés à l’utilisation évocatrice de tissus, ont servi de métaphores de force, de défi et de progression.

Une robe, avec son motif de dentelle médiévale noire ornant le buste, ressemblait étrangement à la tête d’un taureau chargeant, symbolisant peut-être l’esprit éternel et la ténacité des femmes pour lesquelles Chiuri conçoit.

Alors que les efforts précédents du couturier pour insuffler aux créations des commentaires féministes semblaient parfois forcés, cette saison a finalement remorqué la frontière entre message et subtilité.

L’INCOURSION FÉMINISTE DE DIOR : LE DÉFILÉ DE CHIURI BRILLE DANS LES JARDINS DES TUILERIES

Chiuri gagne progressivement en renommée comme étant peut-être le créateur le plus engagé politiquement à la tête d’une puissance européenne de la mode. Dans une industrie obsédée par l’esthétique éphémère, l’accent mis par Chiuri sur un activisme féministe profondément enraciné la distingue. L’émission de mardi en est la preuve.

Chiuri fusionne souvent l’art et la mode à travers des collaborations avec des artistes d’avant-garde. Mardi, la dynamique Elena Bellantoni a occupé le devant de la scène. Ensemble, le duo a dévoilé une installation vidéo monumentale au jardin des Tuileries, transformant l’annexe en une toile lumineuse de ferveur féministe. D’imposants écrans LED de 7 mètres de haut pulsés de jaunes et de fuchsias vifs, rappelant les surligneurs soulignant les messages vitaux – et utilisés par les secrétaires du monde entier. L’iconographie et les slogans culottés, notamment l’audacieux « Votre secrétaire sait mieux faire », suscitent la réflexion tout en incitant les VIP à immortaliser l’instant.

LE DÉFILÉ PARISIEN DE PETER DO : UN TESTAMENT D’ARTISANAT

Alors que la majeure partie de la Fashion Week de Paris se délecte d’éblouissement, un créateur a choisi de laisser ses vêtements prendre le devant de la scène sans le spectacle. Entrez Peter Do, le prodige new-yorkais qui, avec ses débuts parisiens, a redéfini le minimalisme moderne et a remis l’accent sur le design pur.

Une palette dominée par des tons neutres avec des éclats inattendus de rouge à lèvres a donné le ton, tandis que les vêtements eux-mêmes exprimaient un luxe discret. Qu’il s’agisse d’un trench-coat déstructuré et vaporeux, d’un col roulé côtelé avec des manches amovibles ou de ce pantalon impeccablement ajusté, chaque pièce a été confectionnée.

Ce ne sont pas seulement les vêtements, mais toute la philosophie de Do qui se démarque. Cet esprit était évident dans cette collection, où les frontières traditionnelles semblaient floues et où les vêtements, indépendamment des étiquettes de genre, faisaient une déclaration puissante.

Et alors que les rideaux tombaient au Palais de Tokyo, le public a reçu un message inhabituellement bref mais percutant dans les notes du défilé : « Cette saison, nous voulons que notre travail parle de lui-même. Amour, l’équipe Peter Do.

LE COMMENTAIRE SARTORIAL DE VAQUERA SUR LA STARDOM !

Celui de Vaquera était un portrait vivant du phénomène de la célébrité. Le look inaugural présentait un mannequin drapé dans un bas résille transparent, le regard masqué par des lunettes de soleil, évoquant des images d’une star fuyant les paparazzi, soulignant l’attrait et le caractère envahissant de la célébrité.

Les designers Patric DiCaprio et Bryn Taubensee, eux-mêmes portant ironiquement des lunettes de soleil A-lister, ont exploité le thème de l’examen incessant à l’ère des caméras omniprésentes. Leurs créations étaient une réflexion sur la célébrité et l’industrie de la mode qui l’amplifie et parfois la protège.

Vaquera, connu pour défier les conventions, n’a pas déçu. Une chemise de parachute blanche considérablement surdimensionnée était associée à une cravate rayée surréaliste de 4 mètres. Dans un monde où chaque mouvement de célébrité est amplifié, la marque a exploré si les tenues vestimentaires pouvaient être trop grandioses ou trop affirmées. Les créations ont approfondi la notion d’exposition, avec des pièces révélant des bretelles de soutien-gorge et des sous-vêtements.