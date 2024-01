Dior fait venir un artiste textile nonagénaire sur la scène de la couture – ARTnews.com

Corbis via Getty Images

Depuis de nombreuses années, Isabella Ducrot est obsédée par les fils croisés. Dans 2018elle a regardé de plus près la place des trames dans les œuvres de Simone Martini. Annonciationun tableau de 1333 exposé aux Offices à Florence, qui montre comment les détails, bien qu’ils soient si méticuleusement placés, semblaient être largement ignorés par les historiens.

Les peintures produites par les artistes ont été exposées dans des galeries à New York, Cologne et Berlin, et maintenant, elles ont été présentées sur les podiums, gracieuseté de Dior. La directrice artistique de la maison, Maria Grazia Chiuri, a tenté de renouveler l’identité de la maison française en côtoyant des femmes artistes dont le travail s’intéresse au style. Cela fait de cet artiste de 93 ans basé à Naples un choix naturel.

Même si ce n’est que récemment que Ducrot, sur un âge avancé, a été découvert par la Galerie Giselle Capitain, elle n’était pas étrangère à une partie de la haute société du monde de l’art. Connaissance de Cy Twombly et du designer italien Federico Forquet, son mariage avec un tour opérateur italien lui a permis de voyager pendant des années dans certaines régions du Moyen-Orient et d’Asie, où un intérêt pour les textiles originaires de l’Est a commencé à se manifester.

Dans les coulisses de Chiuri dit que ce qui l’a attirée vers Ducrot, ce sont les références des artistes italiens aux vêtements royaux ottomans, vêtements qui exagèrent et déforment la taille de ceux qui les portent.

Pour le défilé Dior à Paris, Ducrot a été engagé comme scénographe du défilé, créant un décor à carreaux avec des robes surdimensionnées rappelant les époques pré-modernes. Dans ses notes d’avant-spectacle, Chiuri a déclaré que Ducrot déballait la relation « insoluble » « entre le corps et la robe ».

Dévoilant la dernière collection au musée Rodin, les dernières créations de Chiuri revisitent un prototype Dior vieux de 70 ans connu sous le nom de « La Cigale ». Cette robe, créée en 1952, a été confectionnée en moiré, un tissu soyeux qui Vogue une fois dit, cela donne aux vêtements l’apparence d’être forgés à partir de métal lourd.

La vision de Chiuri semblait imiter certains aspects de l’approche de Ducrot, traitant la robe comme un élément architectural. Lundi, les robes noires jusqu’au sol ont été intentionnellement agrandies et structurées pour donner l’illusion d’avoir du poids ; les ensembles de deux pièces en gris dégageaient un éclat rappelant presque le chrome, tandis que les ensembles composés de plumes semblaient plus animaliers que délicats.