Dior et Schiaparelli apportent un respect historique à la Semaine de la Haute Couture à Paris

PARIS (AP) — Le défilé couture de Dior au Musée Rodin de Paris a tissé une tapisserie ottomane complexe pour le printemps et a attiré une tapisserie de stars pour la rivaliser lundi. Rihanna, Natalie Portman, Elizabeth Debicki, Ali Wong, Felicity Jones, Glenn Close, Kristin Scott Thomas, Juliette Binoche et Carla Bruni faisaient partie des invités VIP présents pour admirer la dernière fusion d’art et de mode de Maria Grazia Chiuri.

Une installation de l’artiste Isabella Ducrot ornait les murs du défilé. L’ensemble intitulé « Big Aura » comprenait une myriade de robes surdimensionnées, chacune mesurant jusqu’à 5 mètres (16,4 pieds) de haut, qui rappelaient la tenue vestimentaire des sultans ottomans et faisaient allusion au thème magistral du défilé : le caractère unique de la couture.

Voici quelques temps forts des défilés couture du printemps 2024 à Paris :

L’APPROCHE UNIQUE DE DIOR EN MATIÈRE DE COUTURE

Tout a commencé avec un trench beige à la fois sobre et puissant, porté avec le grand col drapé sur un torse nu et complété par un double tour de cou en perles brutes rappelant des dents qui ajoutait une touche subtile.

Les jeux de silhouettes architecturales et de matériaux innovants de Chiuri étaient en force pour une collection diversifiée qui avait beaucoup à dire, mêlant harmonieusement la richesse historique des styles ottomans avec le contemporain.

Pourtant, la portée du défilé s’étendait au-delà des influences historiques : il s’agissait vraiment d’un défilé Dior. Une jupe drapée brodée de fils métalliques de style ottoman illustre l’héritage haute couture de Dior.

Il s’agit avant tout d’un hommage aux héros méconnus de la haute couture : les légendaires couturières de Dior. Leur talent artistique était clairement mis en valeur dans des pièces comme un haut en ficelle de fleurs des champs au crochet, une tapisserie grouillante de fleurs complexes qui incitait les invités à prendre leur appareil photo. C’était la pièce de résistance.

Plongeant davantage dans la riche histoire de Dior, la robe La Cigale, pièce emblématique de la collection automne-hiver 1952 de Christian Dior, a été revisitée. Il a été réinventé pour l’ère moderne, se distinguant par sa construction sculpturale et son luxueux tissu moiré.

L’ambition de la collection était sa seule faiblesse, la conduisant parfois à contourner la cohérence thématique. Un exemple était une élégante et longue robe portefeuille en crêpe noir qui, bien qu’élégante, semblait incongrue dans l’ensemble de l’exposition.

C’était peut-être le but. L’installation de Ducrot soulignait le thème des auras haute couture uniques, des vêtements qui transcendent la mode pour refléter l’individualité de celui qui les porte.

LA FUSION SURRÉALISTE DE L’HISTOIRE ET DU KINK DE SCHIAPARELLI

Schiaparelli, piloté par l’inventif Daniel Roseberry, a inauguré la Semaine de la Haute Couture avec une célébration du glamour, du surréalisme et du respect historique. La collection était un tableau vivant des jours de gloire de la maison dans les années 1930, sous la direction de la grande Elsa Schiaparelli, fusionné avec une touche provocatrice qui a électrisé le public VIP.

S’ouvrant sur une robe noire de style PVC d’inspiration dominatrice, complétée par un tour de cou élisabéthain, le spectacle était une étude des contrastes historiques. Cette réinterprétation moderne du tour de cou, mêlant la grandeur d’antan à un clin d’œil à l’esthétique BDSM, a mis en valeur la capacité ingénieuse de Roseberry à tisser l’art et la haute couture avec ironie.

Une pièce remarquable, une cape noire du XVIIe siècle avec des ornements en corde, reflétait les pointes coquines d’un soumis BDSM tout en étant fixée contre un fermoir de cou orné de bijoux. Au-delà de son extérieur alléchant, l’ensemble soulignait l’engagement de Schiaparelli envers l’artisanat.

L’hommage de Roseberry au fondateur de la maison a été magistralement affiché dans un ensemble veste de costume en perles avec des bras tubulaires et sculpturaux qui ont redéfini la forme humaine. Cette pièce, et d’autres, illustre son interprétation surréaliste des classiques, une caractéristique de la vision originale d’Elsa Schiaparelli.

Le zénith du spectacle était un spectaculaire paravent en dentelle transparente noire, s’étendant avec des détails complexes ressemblant à des veines, rappelant les ailes d’un insecte – une incarnation des racines surréalistes de la maison.

C’était un mélange étonnant de frivolité glamour et de silhouettes exagérées de Schiaparelli, réinventé pour une époque contemporaine.

JENNIFER LOPEZ BRILLE

Jennifer Lopez a adopté un nouveau look audacieux chez Schiaparelli. La mégastar a captivé les spectateurs du Petit Palais avec un superbe manteau blanc, un chef-d’œuvre orné de véritables pétales de roses blanches qui tombaient en cascade sur un pull à col roulé blanc texturé. Cette fantaisie florale était une création Roseberry, précise la maison.

Le nouveau carré au menton de la star, lissé en arrière dans un style légèrement mouillé, a ajouté un avantage.

LA DISPARITION DES PISTES : UN APPEL POUR DES SIÈGES RÉNOVÉS

Dans le monde trépidant de la mode moderne, certains défilés, notamment ceux de Dior et d’autres, pourraient bénéficier d’une refonte de la disposition des sièges du public.

Lors du défilé couture de Dior, les quatre bancs des invités étaient placés à la même hauteur, un contraste saisissant avec les défilés de mode masculine de Dior où les rangées du fond étaient plus hautes. Cette configuration a suscité des plaintes de la part de certains participants, qui se sont retrouvés en mesure de voir seulement la moitié supérieure des créations couture – en particulier à l’ère des invités brandissant une caméra – empêchant une appréciation complète de la collection.

La question des sièges a suscité des discussions parmi les amateurs de mode et les critiques, beaucoup estimant que la disposition semble élitiste, privilégiant les spectateurs au premier rang tout en limitant l’expérience des autres.

Un invité du dernier rang a fait remarquer avec humour : « Je devrais peut-être simplement revoir la moitié supérieure de la collection. »

LES FLEURS ET LE FLAIR DE VALLI

L’air était parfumé, le tapis d’un rose luxuriant et la musique orchestrale et pleine de suspense alors que les VIP se rassemblaient au spectacle de Giambattista Valli sur la place Vendôme. Fidèle au talent dramatique de Valli, la collection éblouit dans des tons de pivoine et de rose poudré, ponctués de rouges audacieux, de mandarine et d’obsidienne.

Le spectacle contrastait avec de minuscules bodys scintillants avec d’immenses traînes de tulle et des nœuds asymétriques aux proportions gargantuesques. S’ouvrant sur un body en velours de soie orné de roses en organza de soie, la collection s’est transformée en jupes et traînes drapées en tulle, témoignage de la maîtrise de Valli en matière de volumes extravagants.

Les cristaux et les arcs étaient abondants partout. Les manches ballon et les traînes en velours rappelaient l’opulence élisabéthaine, tandis que les épaules tombantes se déployaient comme des fleurs, mêlant éléments historiques et couture contemporaine. Chaque pièce segmentant la forme féminine en niveaux architecturaux, une autre signature de Valli, mettait en valeur son savoir-faire dans la création de silhouettes saisissantes.

Le défilé a culminé dans un moment de pure théâtralité : la traîne extravagante et si volumineuse de la robe de mariée s’est accrochée aux pieds des VIP du premier rang, dans un moment symbolique de la démesure débridée de la collection.

Valli a toujours célébré l’opulence et le romantisme et ses défilés de couture sont connus pour leurs qualités d’évasion, offrant un monde de pure joie esthétique et de détente visuelle.

LA FANTAISIE ORIENTALE ÉCLECTIQUE DE RAHUL MISHRA

La couture de Rahul Mishra était une célébration de l’opulence orientale et du talent artistique dynamique. Le spectacle, qui n’a visiblement pas peur des excès, s’est déroulé en éclats de couleurs. L’ouverture a été marquée par un saisissant motif de libellule, brodé sur un disque transparent qui ressemblait à de la gaze, ornant un modèle portant un turban doré lumineux. Cette imagerie, faisant écho à la fascination de Mishra pour les créatures enchanteresses de la nature, donne le ton à une collection divergente.

Deux hommes torse nu portant des turbans et des pantalons sultan à paillettes argentées chatoyantes ont continué le thème oriental.

Toute unité de la collection résidait dans son dynamisme sans vergogne. Des ponchos argentés à plusieurs niveaux, des fusées éclairantes disco et des costumes bleu métallisé brillants ont défilé sur le podium, tout comme un motif de libellule réinventé comme un nœud colossal au niveau du ventre, confectionné en argent et en perles.

Des robes à capuche en tulle géant, engloutissant presque les modèles, mettaient en valeur le talent de Mishra pour les volumes dramatiques.

Rahul Mishra est un créateur de mode indien, connu pour son approche unique du design, qui intègre souvent l’artisanat indien traditionnel à la mode contemporaine.