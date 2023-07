Dior apporte des déesses éthérées, des fils d’argent, à la couture parisienne

PARIS (AP) — Dans le cadre luxuriant du musée Rodin à Paris, les paysages de l’artiste Marta Roberti ont constitué lundi la toile de fond de la dernière collection Dior couture de la créatrice Maria Grazia Chiuri.

Les dessins, inspirés par le pouvoir, le féminisme et le divin, brillaient contre les créations fantastiques d’oiseaux exotiques et d’arbres éthérés de Roberti. Les participants VIP, dont les acteurs Natalie Portman et Rosamund Pike, ont été attirés dans ce royaume imaginatif.

Voici un aperçu de quelques points forts des collections automne-hiver 2023 de lundi :

LES DIVINES DÉESSES DE DIOR SE PONTENT AU MILIEU DES OISEAUX ET DES ARBRES

La collection de Chiuri puise sa force dans le passé, un hommage à l’intemporalité. Une cape en crêpe de laine écru aux manches longues et drapées donne le ton classique, avec les nattes froncées des cheveux des mannequins, un retour aux temps passés. Subtiles et sobres, les parures de boucles d’oreilles en perles ou en or ajoutent une élégance discrète, tandis que les formes tuniques et les bandes classiques jouent les silhouettes nostalgiques, toutes marquées par des proportions amples et un charme discret.

Pourtant, ce n’était pas une simple répétition de l’histoire. Le scintillement et l’éclat ont donné à la collection un battement de coeur vibrant et moderne. La sophistication sobre était parfois ponctuée de manches Renaissance – une signature Chiuri de son passage chez Valentino – reliant passé et présent. Et au milieu des réflexions classiques, un tablier-chemise blanc, immaculé et frais, a rompu la continuité éthérée, présentant un mélange avant-gardiste.

Les œuvres d’art inspirées des déesses de Roberti tapissant les murs ont insufflé la vie à la piste, la transformant en un panthéon moderne où des modèles, ressemblant à des divinités exquises, semblaient flotter. Les vestes et manteaux sculptés, pliés sous la poitrine, ainsi que la palette sereine de blanc, beige, argent et or pâle, reflétaient tous des statues et des colonnes classiques.

Les perles, irisées entrelacées de fils d’argent, accentuaient de nombreux ensembles, symbolisant la pureté.

Entre les mains de Chiuri, l’essence de la féminité – avec sa force et sa fragilité – occupait le devant de la scène.

« PARIS’ PARADOXICAL ENERGY » : BAZ LUHRMANN S’EXPRIME SUR LA COUTURE ET LES CONFLITS

Dans une interview au musée Rodin de Paris avant le défilé de couture Dior, le célèbre réalisateur Baz Luhrmann a abordé la question complexe d’assister à un événement de mode glamour dans le contexte des récents troubles civils en France. Les manifestations, déclenchées par la tragique fusillade policière de Nahel, un garçon de 17 ans d’origine nord-africaine, contrastent fortement avec le spectacle de la haute couture, un contraste que Luhrmann a décrit comme une « énergie paradoxale à Paris ».

Réfléchissant à la tension, Luhrmann a reconnu la profonde tristesse et le tollé public qui envahissent Paris. Il a reconnu la légitimité des manifestations, affirmant qu' »il se passe des choses qui ont vraiment une cause légitime ».

Au milieu de telles tragédies, a-t-il dit, le rôle vital de l’art et de la beauté, soulignant leur importance en tant que sources essentielles d’espoir.

SCHIAPARELLI : LE PAYS DES MERVEILLES FANTAISISTE DE LA ROSEBERRY

Après avoir cassé Internet avec son dernier spectacle en janvier, mettant en vedette des têtes d’animaux accrocheuses, la question sur toutes les lèvres était de savoir comment le créateur Daniel Roseberry pouvait faire correspondre l’énergie – et la controverse – avec sa dernière sortie couture pour Schiaparelli. La réponse? Une délicieuse vitrine de la couture archétypale qui n’a pas manqué de moments fantaisistes, y compris un modèle se pavanant sur la piste dans une gigantesque toison de mouton, associée de manière ludique à des talons de trotteur de mouton.

Cette saison, Roseberry a continué à plonger dans le monde des proportions exagérées, en restant fidèle aux touches ironiques qui caractérisaient la fondatrice de la maison, Elsa Schiaparelli. Le premier regard, en noir et blanc contrasté, évoquait une nonne chic et impertinente, son habit flottant avec fluidité à chaque pas.

De grands revers géométriques ornés de bijoux floraux en or scintillants sont devenus des points focaux, tandis que des touches surréalistes, comme des fermoirs en or en forme d’oreilles humaines, ont apporté une touche inattendue. Les corsets étaient un thème récurrent, donnant une touche avant-gardiste à une collection pleine de moments provocateurs, tels que des robes sombres ressemblant à de la lave semblant pendre de manière précaire à deux pinces sur les seins des mannequins.

Cependant, certains looks semblaient vaciller à la limite de la parodie couture, comme une couette argentée géante, défiant toute description, qui enveloppait si complètement le modèle qu’il l’avalait presque tout entière.

Quoi qu’il en soit, le talent de Roseberry pour la surprise et l’audace est resté le cœur battant de la collection. Au milieu de l’effervescence de la Paris Couture Week, sa capacité à susciter la discussion prouve que Roseberry est en train de devenir une force redoutable dans le monde de la mode.

IRIS VAN HERPEN FUSIONNE COUTURE ET ‘FUTUR’

Le paysage de la couture s’est littéralement plongé dans le futur lors de la dernière vitrine d’Iris Van Herpen à Paris. La visionnaire néerlandaise, connue pour sa fusion intrépide de la technologie et de la mode, a présenté une collection automne éthérée pour 2023 qui a transporté le public dans un univers sous-marin futuriste, accentué par l’esthétique géométrique des années 80.

Les thèmes aquatiques de Van Herpen ont émergé resplendissant, fusionnant sa double passion pour le monde organique et le métavers. Chef de file de la mode tournée vers l’avenir, le défilé avant-gardiste de Van Herpen a brouillé les frontières entre le physique et le numérique.

Comme la créatrice elle-même l’a souvent déclaré, la technologie n’est qu’un outil pour élever le savoir-faire, et cette collection en est la preuve.

Les pièces de cette saison ont fusionné la kinésis de la vie aquatique avec la stase des formes géométriques. La corseterie avec des détails côtelés reflétait les exosquelettes de créatures des grands fonds, tandis que de délicates couches de tissu flottaient comme des méduses translucides, leurs mouvements ondulants faisant écho dans le balayage et le flux de ses créations.

Les chaussures offraient un spectacle unique, les bottes ressemblant à des perles semblant pousser de manière organique sur les pieds des modèles.

Il y a eu des moments où la rêverie sous-marine du créateur est devenue un peu lourde, comme en témoigne une robe vert turquoise avec un corsage côtelé et des manches circulaires. Malgré ces exemples, la collection a conservé son allure.

Thomas Adamson, Associated Press