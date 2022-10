Dior Addict Lip Glow est un cadeau fabuleux pour les amateurs de maquillage

Cette histoire fait partie 84 jours de vacancesune collection qui vous aide à trouver le cadeau parfait pour tout le monde.

Il n’y a pas de pénurie de produits pour les lèvres sur le marché, mais essayer d’en trouver un qui soit à la fois esthétique et agréable au toucher n’est pas une mince affaire. Heureusement, j’ai trouvé quelque chose qui coche ces deux cases. En conséquence, c’est mon produit pour les lèvres de tous les jours : Dior Addict Lip Glow.

Pourquoi c’est un super cadeau : Dior Addict Lip Glow est un baume teinté qui se décline dans une gamme de couleurs, allant des teintes rose clair aux rouges et même aux violets. Il est incroyablement lisse et hydratant et super facile à appliquer. (Je peux le faire sans miroir, ce qui, croyez-moi, dit vraiment quelque chose.) Il fournit juste la bonne touche de couleur, bien que vous puissiez choisir si vous voulez une teinte plus claire comme Rose Gold ou une teinte plus visible comme Berry.

L’emballage offre une excellente présentation, car le produit est livré dans une boîte argentée brillante, et le baume lui-même comporte un joli capuchon rose clair et un tube argenté élégant. C’est un produit pour les lèvres que je garde constamment dans mon sac à main ou mon sac à dos, car il me donne juste la bonne quantité de couleur et est assez subtil pour un usage quotidien. Il ne s’estompe pas non plus de manière inégale tout au long de la journée, vous n’avez donc pas à vous soucier de réappliquer pour couvrir les taches de couleur étranges. Celui à qui vous offrez ceci est sûr de devenir aussi accro que moi.

Ce que tu vas Payer: Dior Addict Lip Glow se vend 38 $, et vous pouvez l’obtenir dans des magasins comme , , , , et le .