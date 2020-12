Le chanteur a posé quelques questions sur les noms de Chance the Rapper et du chanteur The Weeknd et les a posées sur Twitter – pour leur plus grand plaisir.

Elle a commencé avec Chance the Rapper.

« Salut, @chancetherapper. Si vous êtes de toute évidence un rappeur, pourquoi l’avez-vous mis dans votre nom de scène? » Warwick a écrit. « Je ne peux pas m’arrêter de penser à ça. »

Maintenant, nous ne pouvons pas non plus arrêter d’y penser.