Dionne Warwick se souvient des conseils qu’elle a donnés à la star de “Yellowstone” Kevin Costner avant son éloge funèbre à Whitney Houston

L’éloge funèbre de Kevin Costner au mémorial public de Whitney Houston en 2012 a été salué par sa cousine, Dionne Warwick, après que la star de “Yellowstone” ait rendu hommage au mentor de la superstar décédée, Clive Davis, le week-end dernier.

L’acteur de 68 ans, qui a partagé la vedette avec Houston dans le thriller romantique classique de 1992 “The Bodyguard”, a prononcé un discours au gala pré-Grammy de Davis samedi soir avant la 65e cérémonie annuelle des Grammy Awards.

La chanteuse de 82 ans a déclaré à Fox News Digital que bien qu’elle n’ait pas pu assister au gala depuis qu’elle était à Nashville pour travailler sur son nouveau duo avec Dolly Parton, elle a exprimé son admiration pour Costner en se rappelant ses paroles émouvantes lors des funérailles de Houston.

“Je sais que Kevin a magnifiquement parlé lors de sa transition”, s’est souvenu le hitmaker de “I Say A Little Prayer”.

Elle a poursuivi : “En fait, quand je l’ai appelé et lui ai demandé de parler à ses funérailles, il m’a demandé : ‘Je ne sais pas ce que je vais dire. Je ne sais pas ce que je vais dire. .'”

“J’ai dit:” Eh bien, parlez simplement avec votre cœur. Et je suis certain que c’est aussi ce qu’il a fait lors de l’événement.”

“Il tenait vraiment à elle”, a ajouté Warwick. “Et je suis certain que c’est apparu pendant son discours. Et je l’espère.”

Houston est décédé le 11 février 2012 à l’âge de 48 ans après s’être noyé accidentellement dans une baignoire à l’hôtel Beverly Hilton à Beverly Hills. Les maladies cardiaques et la consommation de cocaïne ont été déterminées plus tard comme des facteurs contributifs. Sa mort est survenue quelques heures avant le gala pré-Grammy de Davis, qui se déroulait au Beverly Hilton. Bien qu’il y ait eu un débat sur l’opportunité d’annuler le gala, il s’est déroulé comme prévu, Davis dédiant l’événement à Houston.

Davis a découvert Houston à l’âge de 19 ans et est devenu une figure paternelle pour la chanteuse alors qu’il guidait sa carrière. Les deux sont restés proches pendant plus de trois décennies. Lors de l’itération de l’événement de cette année, Costner a rendu hommage à l’impact du producteur de disques pionnier sur la vie de Houston.

“Je veux dire quelque chose que je ne vous ai jamais dit auparavant”, a déclaré Costner lors de son discours. “Peut-être que ce n’est pas la place pour ça, mais je ne veux pas rater le moment. Et ça vient du cœur.”

Il a poursuivi: “Aucun de nous, en fin de compte, n’a pu protéger votre bien-aimée Whitney, mais vos empreintes digitales sur sa vie sont propres, mon ami. Vous avez été un miracle dans sa vie.”

“Merci d’être son garde du corps, Clive, et pour chaque personne dans cette pièce que vous avez soutenue et défendue”, a ajouté Costner. “Tout le monde dans ce métier a une maman, mais tout le monde n’a pas de Clive.”

Le discours de Costner a donné le coup d’envoi de l’événement annuel où l’acteur a déclaré à la foule que l’hôte de la soirée “avait jeté son âme dans une chanson dont il n’était pas sûr au début” et “a conduit à lui seul la chanson qui a aidé à tourner” le film “The Bodyguard” dans un tel succès.

Costner a poursuivi: “Lorsque certains d’entre nous ont rencontré Clive, cela a changé nos vies pour le mieux, et dans certains cas pour toujours. Je ne vois pas Clive comme un simple homme de son temps, mais peut-être plus important encore, un homme qui a changé les temps il vivait. Et il l’a fait en écoutant, il l’a fait en croyant en lui-même… Ce en quoi il croyait le plus était un don spécial dont ses artistes étaient bénis. La seule chose qui valait mieux que d’être l’un de ses artistes était peut-être étant son ami.”

“I Will Always Love You” a été un énorme succès en 1994 et a valu à Houston un Grammy pour le disque de l’année.

Le gala pré-Grammy 2023 a accueilli une soirée remplie de stars hollywoodiennes, y compris une performance de Lizzo et Jennifer Hudson interprétant “The Greatest Love of All” de Houston.

Costner faisait partie des huit orateurs aux funérailles de Houston en février 2012, une liste qui comprenait également Davis et Warwick. Dans son éloge funèbre émouvant et largement salué, il a rappelé que “Je t’aimerai toujours” n’était pas à l’origine destiné à être dans “The Bodyguard” car le premier choix était “What Becomes of a Broken Heart”.

« Alors, qu’advient-il de nos cœurs brisés ? Il a demandé. “Whitney rentre chez elle aujourd’hui à l’endroit où tout a commencé, et je nous exhorte tous, à l’intérieur et à l’extérieur, à travers le pays et dans le monde, à sécher nos larmes, à suspendre notre chagrin – et peut-être notre colère – juste assez longtemps, juste assez longtemps pour se souvenir du doux miracle de Whitney.”

