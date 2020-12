Williams a ensuite évoqué l’ancienne accusation de possession de marijuana de Warwick. Selon CNN, citant un communiqué de presse d’un porte-parole du département de police de Miami-Dade, Warwick a été accusé de possession de marijuana en 2002. L’organisation de presse a rapporté que des officiers ont découvert 11 cigarettes de marijuana présumées à l’intérieur d’un contenant de rouge à lèvres alors que Warwick était à l’aéroport international de Miami cette année-là. . Par Associated Press (via Gens), l’accusation a été abandonnée par la suite.

« Eh bien, vous vous souvenez, il y a quelques années, tante Dionne a été arrêtée à l’aéroport de Miami pour essayer de rentrer à Jersey », a déclaré Williams. « Et tu sais que Jersey a maintenant le bourgeon, mais Miami est plus copain. Regarde… TSA a arrêté tante Dionne et a ouvert un tube de rouge à lèvres et en a trouvé quatre, excusez-moi, 11 joints pré-roulés. Oh oui, ils ont le chien dessus. C’était de la weed. «

Même s’il a été signalé à Williams que c’était il y a 18 ans, la star de la télévision a continué à porter des accusations, affirmant: « Ouais, elle est toujours … après minuit, un petit bourgeon, un peu de chardonnay. »

Vers la fin du segment, Williams a déclaré qu’elle « s’amusait seulement » et qu’elle adorait Warwick. «Alors maintenant, tante Dionne sait comment rester pertinente et Brittani est là pour lui donner tous les filtres et vérifier avant d’envoyer», a-t-elle poursuivi. « Et je pense que c’est une bonne chose. Je pense que si vous êtes une personne d’un âge particulier, vous avez besoin des médias sociaux et vous devez parfois descendre et parler à ces enfants … pour vous assurer que vous vous en sortez correctement. «

Elle a conclu en montrant une photo de Warwick portant un collier. «J’aime ton collier», dit-elle. « Ce collier a l’air de frapper et de tenir. »