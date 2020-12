Restauration rapide, cigarettes et pas d’exercice – ce n’est pas une formule anti-âge typique. Mais alors qu’elle approche de son 80e anniversaire, et près de six décennies après son premier single à succès, Dionne Warwick est tout sauf typique.

L’icône se prépare à célébrer ce jalon avec un concert de charité diffusé en direct, montrant la même silhouette élancée qu’elle avait dans les années 1960 et un teint remarquablement sans rides.

Interrogée sur son régime, elle dit: «Je ne suis pas ce que vous considérez comme un mangeur sain.

«J’adore McDonald’s, je mange du poulet frit … J’ai adoré tout ce que ma mère a mis dans ma bouche pendant mes années de croissance, alors j’absorbe encore ces choses. Je m’aime bien, alors je prends soin de moi. Je prends soin de ma peau. Je ne me maquille pas tous les jours. Mon visage est clair, libre et capable de respirer.







Dionne insiste sur le fait qu’elle est enfin «sur le point d’arrêter» de fumer.

Mais les routines de fitness ne sont pas à l’ordre du jour. «Je suis trop paresseuse pour faire de l’exercice, je le suis vraiment», dit-elle, insistant sur le fait que courir dans les aéroports et jouer ont suffi à la garder en forme.

«Vous seriez surpris, vous utilisez beaucoup d’énergie. C’est beaucoup d’exercice.

Après avoir tourné pendant la meilleure partie de 58 ans, ça figure. Et avec des succès tels que Anyone Who Had a Heart, Walk On By et – son moins préféré – Do You Know the Way to San Jose?, Ainsi que 25 millions de ventes d’albums, Dionne est une légende vivante.

Née le 12 décembre 1940, elle est issue d’une famille de chanteurs gospel et cousine de feu Whitney Houston. Sa carrière a commencé lorsque le duo de compositeurs Burt Bacharach et Hal David l’a embauchée pour faire des démos. Une faute de frappe sur ses débuts en 1962, Don’t Make Over, a mal orthographié son vrai nom de famille de Warrick et il est resté.







D’énormes succès ont suivi, y compris le thème du film Alfie de 1967. L’année suivante, elle a joué pour la reine.

Vers la fin des années 1970, sa carrière est au point mort. Burt et Hal se sont séparés à mi-contrat et Dionne a intenté une action en justice, remportant un règlement à l’amiable.

Mais dans les années 1980, ils s’étaient réconciliés et elle a obtenu l’une de ses six «récompenses» Grammy, comme elle l’appelle les prix, en chantant sur le tube de bienfaisance de Burt de 1985, That’s What Friends Are For avec Gladys Knight, Elton John et Stevie Wonder.







Son succès a diminué dans les années 1990 et un passage à la présentation d’une émission télévisée psychique américaine signifie qu’on lui demande toujours si elle est une voyante (elle ne l’est pas).

Dionne a été déclarée en faillite en 2013 et continue de travailler depuis. Elle aurait visité le Royaume-Uni cet automne, sinon pour la pandémie. Mais en tant que chrétienne, elle fait attention au travail et a refusé des projets avec plusieurs musiciens – plus récemment Damon Albarn de Blur – car leurs paroles ne correspondaient pas à ses valeurs. «Je sens que je suis une messagère», dit-elle à propos de sa musique. «Je dois faire attention aux messages que j’envoie aux gens.»







Il semble donc probable qu’elle n’approuve pas les paroles explicites d’artistes plus jeunes, dont Ariana Grande – dont le dernier album, Positions, détaille graphiquement sa vie sexuelle. «Non», admet Dionne. « Je ne … je ne le fais pas. »

Mais ce sont les tenues de scène d’Ariana qu’elle rechigne vraiment. «Il est impossible que vous me voyiez dans certains des costumes – c’est comme ça que je les appelle – que ces jeunes femmes mettent. Ou presque mettre … », rit-elle.

Et cela la surprend que certaines jeunes stars – dont Miley Cyrus – n’aient pas essayé d’exploiter son expertise.







«Miley n’est qu’une des jeunes qui a choisi sa propre façon de faire ce qu’elle fait», dit Dionne avec diplomatie. «Je n’ai pas à l’approuver, ce n’est pas ma place. Cependant, je souhaite en regardant certaines de ces dames: « Oh, regardez cette photo de moi, de Gladys [Knight], Diahann Carroll, Lena Horne – s’il vous plaît!

«C’est le mentorat que nous pouvons offrir. J’ai été encadré par les femmes – et les hommes – emblématiques de notre industrie. Lena Horne, Ella Fitzgerald, Diahann Carroll, Sarah Vaughan, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. Ces personnes étaient l’incarnation même du showbusiness. Je me tiens sur [their] les épaules et mes épaules se sont élargies pour que ces jeunes se tiennent sur eux. Tout ce qu’ils ont à faire est de tendre la main, comme je l’ai fait.

Ces dernières années, Dionne a fait ses adieux à de nombreuses légendes de sa génération. Cette année encore, elle a perdu des amis dont Helen Reddy et Mac Davis.







Malgré ses 80 ans ce samedi, elle n’a pas l’intention de prendre sa retraite. Mais elle a parlé de ralentir – d’où le titre de sa tournée reportée, One Last Time. Et cette année a certainement ralenti les choses. «Je m’ennuie de jouer», dit-elle. « Je manque de regarder les visages des gens et de voir les sourires. »

Dionne travaille dans la nouvelle musique et taquine plus de collaborations avec Burt, en disant timidement: «Ce n’est jamais un problème mort. Mais le congé inattendu de cette année a été une surprise bienvenue pour la star – maman de deux fils du batteur William David Elliott (qu’elle a épousée, divorcée, remariée et divorcée à nouveau) et mamie de «petits-enfants» qu’elle adore. «Je considère cela comme des vacances que je n’ai jamais eues», dit-elle. «J’ai passé 90% de ma vie sur la route. Je fais enfin connaissance avec ma maison. »

Mais elle jure qu’elle traversera à nouveau les aéroports européens «chaque fois que la pandémie dit:« Remontez à cheval et montez à cheval »».

* Les billets pour l’extravagance virtuelle de Noël / 80e anniversaire de Dionne ce samedi sont disponibles sur officialdionnewarwick.com. Les profits iront à Hunger: Not Impossible.