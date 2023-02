Dionne Warwick informe les fans de sa relation avec Pete Davidson après avoir tiré sur Twitter

Dionne Warwick informe les fans de l’état de sa relation avec Pete Davidson, après avoir tweeté en plaisantant qu’elle s’intéressait à l’acteur il y a plusieurs mois.

En marchant sur le tapis rouge lors de l’événement MusiCares Persons of the Year, aux côtés de son fils Damon, Warwick, 82 ans, on lui a demandé si elle avait déjà eu ce rendez-vous avec Davidson, 29 ans.

“Non”, a déclaré Damon avec insistance à Fox News Digital, alors que Warwick riait. “Non”, a-t-il répété.

“Il t’a entendu, non,” admit Warwick.

En novembre, les choses entre Davidson et Emily Ratajkowksi se sont réchauffées au milieu de leurs ruptures respectives avec Kim Kardashian et Sebastian Bear-McClard.

Warwick s’est rendue sur Twitter pour exprimer son intérêt pour Davidson, en écrivant : “Je sortirai avec Pete Davidson ensuite.”

Warwick n’est pas surprise que Twitter ait attiré de nombreux adeptes, car la musicienne tweete souvent des pensées et des opinions hilarantes.

“Tout le monde s’intéresse à ce que j’ai à dire, tout le temps”, a-t-elle expliqué sur le tapis rouge.

Warwick a également discuté de sa performance pour l’événement pré-Grammy.

Warwick a été sollicité pour se produire devant les lauréats et amis Smokey Robinson et Berry Gordy.

“C’est un plaisir d’être ici ce soir. Ces deux hommes sont de très chers amis à moi, et ce depuis très longtemps. Donc, sans aucun doute, je suis ravi d’avoir été invité à faire partie de cela. “

“Ils ont toujours été dans mon public, donc ce n’est pas nouveau”, a-t-elle déclaré à propos de sa performance devant des amis. “Mais je chante une de leurs chansons, ça va être nouveau pour eux.”.

Damon a fait écho aux sentiments de sa mère en disant : “C’est merveilleux d’être ici… c’est incroyable. Comme, j’ai grandi avec ces légendes, ma mère en étant une bien sûr… Je suis juste prêt pour de la bonne musique. Singalongs !”