Dionne Warwick et Hollywood se souviennent de Burt Bacharach: “c’est comme perdre un membre de la famille”

Les louanges et les souvenirs ont afflué jeudi après l’annonce de la mort de Burt Bacharach, lauréat d’un Oscar et d’un Grammy, à 94 ans.

Le compositeur prolifique était connu pour des chansons comme “What the World Needs Now Is Love”, “Walk on By” et “Do You Know the Way to San Jose”.

“La transition de Burt, c’est comme perdre un membre de la famille”, a déclaré Dionne Warwick, pour qui Bacharach a écrit de nombreuses chansons, dans un communiqué. “Ces mots qu’on m’a demandé d’écrire sont écrits avec tristesse suite à la perte de mon cher ami et de mon partenaire musical. Du côté plus léger, nous avons beaucoup ri et nous nous sommes heurtés, mais nous avons toujours trouvé un moyen de nous laisser l’un l’autre connaître notre famille, comme les racines, étaient la partie la plus importante de notre relation. Mes sincères condoléances vont à sa famille, leur faisant savoir qu’il repose maintenant paisiblement et qu’il me manquera aussi.

Tony Bennett a écrit qu’il était “attristé d’apprendre le décès du grand compositeur américain Burt Bacharach. Repose en paix.”

Sheryl Crow a tweeté : “L’un des grands plaisirs et honneurs de ma vie a été de connaître @BurtBacharach, l’un des plus grands auteurs-compositeurs de tous les temps. Il n’y aura jamais personne comme lui et en tant qu’auteur-compositeur, il a placé la barre très haut. Burt, tu vas nous manquer mais ta musique vivra. Mon amour à sa famille.”

BURT BACHARACH, COMPOSITEUR OSCARÉ, MORT À 94 ANS

Brian Wilson a déclaré qu’il était “si triste d’entendre parler de Burt Bacharach. Burt était un de mes héros et très influent sur mon travail. C’était un géant de l’industrie de la musique. Ses chansons vivront pour toujours. Love & Mercy to Burt’s family.”

Susanna Hoffs, membre fondatrice de The Bangles, a simplement écrit “Peace and love, Burt Bacharach”.

STARS QUE NOUS AVONS PERDUES EN 2023

Shaun Cassidy a déclaré: “Les chansons de Burt Bacharach et Hal David ont sondé mon enfance et ont composé la bande originale de chaque cocktail sympa de l’époque. Leur travail avec @Dionnewarwick est inégalé, et Bacharach avec Elvis Costello? Oubliez ça. Écoutez “God Give Me Force” en ce moment. #RIPBurtBacharach.”

Rob Schneider l’a appelé le “Mozart de la musique pop, et Seth MacFarlane l’a félicité comme” l’un des derniers grands compositeurs / auteurs-compositeurs classiques “.

Clay Aiken, qui a été encadré par Bacharach lorsqu’il était candidat à American Idol en 2003, l’a appelé “une icône et une légende”.

Ron Sexsmith a écrit : « RIP l’incroyablement génial Burt Bacharach Tant de ses mélodies ont enrichi mon enfance et inspiré à ce jour RS.

Rick Astley a tweeté : “Nous utilisons trop souvent le terme ‘Legend’, mais dans le cas de Burt Bacharach, c’est le seul mot qui convient. RIP Burt, votre magnifique musique vivra pour toujours.”

Le fondateur de Motown, Berry Gordy, a notamment déclaré : “Je suis profondément attristé d’apprendre le décès de l’un des grands compositeurs de notre époque, mon cher ami, Burt Bacharach… Au fil des ans, peu importe avec qui Burt a collaboré, il y a toujours eu un reconnaissable “Bacharach” et la magie de ses chansons. C’était un écrivain unique dont la musique a toujours touché mon cœur. Il va me manquer, mais je sais que l’incroyable héritage de Burt vivra pour toujours.

Elaine Paige a déclaré: “Son écriture faisait partie de la bande originale de ma vie. Des chansons telles que Alfie, The Look of Love, Arthur’s Theme, Close To You et bien d’autres, y compris sa seule comédie musicale Promises, Promises. Les anges chanteront ce soir ! RIP Burt.

Jason Alexander a tweeté “Burt Bacharach est une lumière brillante singulière. J’ai savouré et chanté sa musique toute ma vie. Je pouvais repérer ses chansons instantanément à partir de son piano et de ses cuivres bien-aimés et de ses rythmes jazzy et uniques. Il nous a laissé un trésor de chanson à chérir. Merci, Mr. B. #ripBurtBacharach.”

“Qu’obtenez-vous lorsque vous tombez amoureux ? Burt Bacharach”, a écrit Kristin Chenoweth. “Comment il va me manquer.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Elvis Costello, qui vient de terminer un nouvel album le mois prochain avec Bacharach intitulé “Les chansons de Bacharach et Costello”, n’avait pas commenté les réseaux sociaux jeudi après-midi, mais avait un tweet épinglé annonçant l’album.

“J’ai entendu les chansons de Burt Bacharach pour la première fois lorsque ma famille vivait encore dans un sous-sol près d’Olympia à la fin des années 1950”, écrit-il. “Jamais je n’aurais imaginé que mon admiration pour lui se transformerait en une collaboration et une amitié de 25 ans.”