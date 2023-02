Dionne Warwick détaille sa collaboration avec Dolly Parton sur une nouvelle chanson: “Elle n’est qu’un paquet de joie et de rire”

Dionne Warwick a eu le temps de sa vie à collaborer avec Dolly Parton sur leur nouvelle chanson.

Lors d’une récente interview avec Fox News Digital, Warwick et son fils Damon Elliott ont expliqué comment leur collaboration avec Parton a vu le jour et à quel point Warwick était heureux de travailler avec l’icône de la musique country.

“Pour le dire en un mot, amusant”, a déclaré Warwick à propos de son travail avec Parton. “Eh bien, c’est ce qu’elle est. Elle est juste un paquet de joie et de rires et, juste être qui elle est, ce qui est tellement rafraîchissant. Je ne peux pas vous dire, juste vraiment rafraîchissant.”

Warwick a précédemment mentionné Parton comme l’une de ses inspirations musicales, déclarant à Fox News Digital : “Elle incarne ce que mes mentors m’ont toujours dit. Elle est qui elle est, et il n’y a pas deux façons à ce sujet.”

“Vous n’avez pas à deviner qui ou ce qu’est Dolly Parton. C’est Dolly Parton, point final”, a ajouté Warwick.

Elliott a donné un aperçu de la façon dont la collaboration est née, expliquant qu’il s’agissait d’une série de coïncidences heureuses et que les étoiles se sont alignées pour que cela se produise.

“Danny, qui est le manager de Dolly, m’a envoyé une chanson de Dolly, dans l’espoir que maman l’enregistre pour un projet. Et j’ai regardé ma mère, je l’ai écoutée et nous nous sommes regardés, et nous avons dit : ‘Nous pensons Dolly devrait enregistrer ça avec maman'”, a expliqué Elliott. “Nous sommes revenus et, ironiquement, Dolly a eu la même pensée, donc ça s’est en quelque sorte passé de cette façon.”

Les deux ont travaillé ensemble sur le morceau de gospel, “Peace Like a River”, une chanson que Parton a écrite et qu’Elliott a produite. Les légendes de la musique Parton et Warwick ont ​​filmé un clip vidéo pour la chanson à Nashville plus tôt cette semaine.

“J’ai été honorée de pouvoir chanter avec l’une de mes idoles, Dionne Warwick”, a partagé Dolly dans une déclaration publiée sur son site Web. “Je l’aime depuis des années et chanter avec elle a été l’un des moments forts de ma carrière. J’ai adoré le fait qu’elle aime ma chanson et j’ai adoré la chanter avec elle.”

Warwick et Parton sont toutes deux des légendes de l’industrie de la musique, brisant les barrières pour les femmes, facilitant la tâche à celles qui les ont suivies. Warwick a un total de 14 nominations aux Grammy Awards en carrière avec cinq victoires dans la meilleure performance vocale R&B et les meilleures catégories d’enregistrement R&B, entre autres.

Parton a un total de 53 nominations aux Grammy Awards avec 10 victoires, dont la meilleure performance / chanson de musique chrétienne contemporaine, la meilleure performance de duo / groupe country pour “Jolene”, le meilleur album bluegrass et les meilleures catégories de chansons country.

Ce n’est pas la première fois que Warwick fait l’actualité récemment. Elle est rapidement devenue la personne incontournable sur Twitter pour commenter les histoires de divertissement les plus chaudes de l’actualité. Elle a fait le buzz sur les réseaux sociaux il y a quelques mois lorsqu’elle a commencé à poursuivre Pete Davidson en tweetant : “Je sortirai avec Pete Davidson ensuite.”

Son fils a récemment donné à quiconque cherchait une mise à jour sur l’état de sa relation avec Davidson, disant catégoriquement “non” à Fox News Digital lorsqu’on lui a demandé si elle avait déjà eu un rendez-vous avec Davidson.

“Peace Like a River” et sa vidéo devraient sortir le 24 février.