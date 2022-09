Dionne Warwick a une réaction épique après avoir été confondue avec Gladys Knight

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Dionne Warwick a eu la réponse parfaite après avoir été confondue avec Gladys Knight à la télévision à l’US Open mercredi soir.

Les commentateurs ESPN Mary Carillo et Chanda Rubin ont confondu le musicien légendaire avec Knight, 78 ans, lorsque la caméra s’est tournée vers Warwick alors que Serena Williams affrontait Anett Kontaveit sur le court de tennis.

“J’ai encore des étoiles”, a déclaré Rubin. “Gladys Knight”, a déclaré Carillo alors que la caméra capturait Warwick, Rubin étant d’accord.

Warwick, 81 ans, s’est rendu sur Twitter jeudi matin pour se moquer de l’erreur.

“Salut, je suis Gladys Knight… et au lieu de prendre ce train de minuit pour la Géorgie, je ne passerai pas mais je dirai une petite prière pour vous”, a-t-elle écrit, ajoutant un emoji souriant et impassible.

Rubin a expliqué l’erreur en tweetant: “Dommage que je regardais initialement le terrain (où tante Gladys était dans les gradins) et non notre moniteur de programme qui montrait Mme Dionne … l’erreur a été immédiatement corrigée.”

Plusieurs autres célébrités de renom étaient dans la foule mercredi soir pour encourager Williams.

Ben Stiller et Christine Taylor, Bella et Gigi Hadid, Zendaya, Jared Leto, Seal et Tiger Woods étaient parmi les stars vues au Billie Jean King National Tennis Court.

Williams, 40 ans, a révélé qu’elle pourrait prendre sa retraite après ce Grand Chelem pour se concentrer sur sa vie personnelle, y compris sa famille et d’autres projets commerciaux.

C’était la deuxième fois que Warwick se rendait sur Twitter après de grands événements cette semaine. Après les VMA dimanche, le chanteur “Walk on By” a tweeté à propos de Yung Gravy, qui est devenu viral pour avoir assisté à la remise des prix avec la mère de la star de TikTok, Addison Rae, Sheri Easterling.

“Young Gravy? Comme la nourriture? ?? ???” écrit Warwick. Après avoir mal orthographié le nom de scène de l’artiste, elle a posté un tweet de suivi qui disait : “Je viens d’apprendre que c’est” Yung “et non” Young “. Je suis toujours confuse à propos de la sauce. D’accord.”

Gravy, 29 ans, a stupéfait les téléspectateurs lorsqu’il est arrivé aux VMA avec Easterling comme rendez-vous.

“Nous nous sommes rencontrés en ligne et nous nous sommes tout de suite connectés”, a-t-il partagé avec E! News suite à sa prestation lors de l’avant-spectacle.