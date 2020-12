La star de Liverpool, Diogo Jota, s’est inspirée de Cristiano Ronaldo, révélant que l’icône portugaise était son « héros ».

Ronaldo a connu une carrière incroyable avec cinq Ballon d’Or, cinq titres en Ligue des champions, un championnat d’Europe et plus de 700 buts en carrière pour le club et le pays.

Le joueur de 35 ans est une figure vénérée au Portugal et a été une source d’inspiration pour de nombreux joueurs.

Douze ans son cadet, Jota a grandi en regardant Ronaldo devenir une star à Manchester United et au Real Madrid alors qu’il traversait les rangs des jeunes.

Jota a déménagé à Liverpool cet été avec les Wolves et a marqué neuf buts impressionnants en 15 apparitions.

L’attaquant espère jouer aux côtés de Ronaldo aux Championnats d’Europe de l’été prochain et s’exprimant dans une interview avec The Athletic, il a parlé de son amour pour le football et de son admiration pour Ronaldo.

« D’aussi loin que je me souvienne, le football a toujours été ma passion », a-t-il déclaré.

«Je me souviens que lorsque j’avais environ six ans, mon père m’avait inscrit à la natation.