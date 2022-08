Diogo Jota signe une prolongation à long terme avec Liverpool

L’attaquant de Liverpool Diogo Jota a signé un nouveau contrat à long terme, a annoncé mardi le club du Merseyside.

L’international portugais, qui a connu un début réussi à Anfield, a rejoint Wolverhampton Wanderers pour un contrat de cinq ans en 2020 pour 45 millions de livres sterling.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Le joueur de 25 ans, qui a marqué 15 buts en 35 matches de Premier League la saison dernière et a aidé Liverpool à remporter la Carabao Cup et la FA Cup, manquera son match d’ouverture de la saison contre Fulham ce week-end avec une blessure aux ischio-jambiers.

La durée de l’accord n’a pas été révélée par le club.

LES PREMIERS MATCHS DE LIVERPOOL 6 août Fulham (A) 15 août Palais de cristal (H) 22 août Manchester United (A) 27 août Bornemouth (H) 31 août Newcastle (H) 3 septembre Everton (A)

Jota a dit au le site du club: “Bien, [I’m] vraiment fier, je dois dire. Evidemment depuis mon arrivée il y a deux ans je me suis imposé comme un joueur important dans cette équipe, c’est ce que je voulais depuis le début.

“Maintenant, signer un nouveau contrat à long terme, c’est évidemment du point de vue du club la preuve de la confiance en moi en tant que joueur. Pour moi, évidemment, c’est vraiment bien d’établir que je serai ici pendant un certain temps. Donc, le début de une nouvelle saison, faisons-le.”

Il a ajouté: “Malheureusement pour moi, j’ai eu un bouleversement dans cette pré-saison parce que je me suis blessé [in the] dernier match de la saison avec le Portugal. Donc je revenais dans cette pré-saison, je l’ai encore un peu ressenti. Ce sera donc encore quelques semaines, je dirais.

“Quand vous vous battez pour tout, comme nous l’avons fait l’année dernière, vous voulez juste le refaire et le faire mieux, parce que c’est possible.

“Cette motivation est en moi et je sais que c’est dans mes coéquipiers et dans tout le personnel. Nous avons tout pour nous battre pour ces titres là-bas.”

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré qu’il était satisfait de son équipe après avoir signé Dawin Nunez de Benefica pour un montant record de 100 millions d’euros, ainsi que Calvin Ramsay d’Aberdeen pour 6,5 millions de livres sterling et Fabio Carvalho de Fulham pour un montant non divulgué.

Klopp a déclaré: “Sauf si nous avons des blessures ou des ventes de joueurs non, nous avons notre équipe. Espérons qu’il n’y en aura pas pour que les supporters de Liverpool puissent se concentrer sur d’autres choses.”

Liverpool affrontera Fulham samedi à Craven Cottage.