Diogo Jota pourrait faire revenir Liverpool contre le Real Madrid – Jurgen Klopp

Jurgen Klopp a révélé que l’attaquant de Liverpool, Diogo Jota, est revenu à l’entraînement léger et est en bonne voie pour être en forme pour le choc de la Ligue des champions le mois prochain avec le Real Madrid.

L’international portugais nous manque cruellement depuis qu’il s’est gravement blessé au mollet contre Manchester City il y a trois mois.

Si tout continue de se dérouler comme prévu, l’espoir est que Jota pourra reprendre l’entraînement de l’équipe début février. Le Real Madrid se rendra à Anfield lors du match aller des 16 derniers matchs, le 21 février.

“Je ne sais pas exactement combien de temps Diogo sera absent, mais il a l’air vraiment bien”, déclare Klopp.

«Il est là-bas sur le terrain et fait déjà beaucoup de choses, mais il sera absent encore quelques semaines. En lice pour la Ligue des Champions ? De mon point de vue, oui.”

Pendant ce temps, Klopp a rejeté les suggestions selon lesquelles il serait trop fidèle à certains membres de son équipe sous-performante avant la rediffusion de la FA Cup de mardi contre les Wolves. Liverpool a chuté à la neuvième place du classement de la Premier League après la défaite 3-0 de samedi contre Brighton, qui a poursuivi une série de résultats misérables depuis la reprise de la saison.

“Oui, bien sûr que j’ai entendu ça”, ajoute-t-il. « Je suis fidèle. Je pense que tout le monde devrait être loyal, mais je ne suis pas trop loyal.

“Vous avez un bon joueur qui a fait beaucoup de bonnes choses dans le passé et puis peut-être, dans votre esprit, vous pensez : ‘C’est tout maintenant pour lui’.

“Si vous pouvez ensuite sortir et faire venir un autre joueur pour le remplacer, cela a du sens des deux côtés de dire:” Allez, c’était un bon moment, à plus tard “. Mais si vous ne pouvez faire entrer personne, vous ne pouvez pas faire sortir qui que ce soit.

« Je ne suis pas trop fidèle. A Dortmund, c’était clair quand je suis parti, j’ai dit : ‘Il faut que quelque chose change ici. Soit j’y vais et le poste de manager change, soit beaucoup d’autres choses changent ».

“Si personne ne me le dit, je n’irai pas (de Liverpool). Cela signifie donc qu’il y a peut-être un moment où nous devons changer d’autres choses. Mais encore une fois, c’est quelque chose pour l’avenir, comme l’été, mais pas maintenant. Nous ne pouvons même pas y penser en ce moment.

« Nous devons jouer un meilleur football maintenant. On ne peut pas jouer et dire : ‘Ce sont des problèmes mais la saison prochaine on n’en aura plus’. Maintenant, les gens méritent mieux et nous allons (faire mieux). Je ne peux pas promettre que nous volerons (contre les loups) mais je veux promettre que nous nous battrons vraiment et que tout le monde le verra.

(Photo : Getty Images)