La star de Liverpool, Trent Alexander-Arnold, « cherche à se venger » de son coéquipier Diogo Jota, après que l’attaquant l’ait battu en finale du tournoi inaugural ePremier League Invitational FIFA 20 en avril.

Les Wolves de Jota ont battu Liverpool d’Alexander-Arnold grâce à un but en or de Raul Jimenez et, maintenant que le duo est coéquipier à Anfield, Jota a révélé que la star anglaise était après un match revanche sur FIFA 21.

S’adressant à l’Athletic, l’international portugais a déclaré: « Je pense qu’Arnold cherche à se venger, nous verrons donc ce qui se passera lors de notre prochain match.

« Je n’ai pas encore joué contre mes autres coéquipiers à Liverpool. Nous n’avons pas eu assez de temps avec tous les matches. »

Jota est un joueur passionné et un grand fan de FIFA et de Football Manager, ajoutant: « Depuis que mon père m’a donné ma première PlayStation quand j’étais enfant, c’était comme une autre de mes passions. J’ai toujours joué au football dessus.

«J’ai toujours aimé les jeux où vous pouvez gérer votre propre équipe. Dans le monde de l’esport, j’ai l’impression de pouvoir avoir trois choses ensemble – ma passion pour le football, la compétition de jouer contre d’autres personnes et aussi la gestion.

« Vous pouvez avoir un monde formidable si vous jouez de manière responsable. Cela peut être professionnel mais pour moi, au cours de ma vie, cela a été un vrai passe-temps. J’ai le temps de faire d’autres choses aussi.

« J’aime aussi gérer des matchs et je pense que Football Manager est le meilleur. J’attendais la sortie du nouveau jeu pour recommencer. Maintenant, il est sorti, je suis sûr que je vais trouver quelque chose d’intéressant à faire, par projet. «