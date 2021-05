Diogo Jota Blessure pas aussi grave que craint, déclare le patron de Liverpool Jurgen Klopp

La blessure au pied de l’attaquant de Liverpool Diogo Jota n’est pas aussi grave qu’on le craignait et l’attaquant a une chance extérieure de jouer dans le dernier match de la saison du club, a déclaré mardi l’entraîneur Juergen Klopp.

Jota a été blessé lors de la victoire 4-2 de Liverpool sur Manchester United la semaine dernière et Klopp avait déclaré plus tôt que le Portugais, qui avait marqué 13 buts toutes compétitions confondues, ne rejouerait plus cette saison.

Ce pronostic s’est considérablement éclairé après que Jota ait subi un deuxième scan du pied et il n’y a maintenant aucun risque qu’il manque le prochain championnat d’Europe.

«Pour Diogo, le gonflement a diminué et il avait l’air mieux que le premier scan, donc c’est une petite chance pour le week-end. « Klopp a déclaré lors d’une conférence de presse avant l’avant-dernier match de la saison de Liverpool à Burnley mercredi.

«C’est une bonne nouvelle pour le Portugal et Diogo pour les Euros. Nous verrons si cela nous suffit. «

Le milieu de terrain Alex Oxlade-Chamberlain est en pleine forme après s’être rétabli d’une maladie, tandis que James Milner est sur le point de reprendre l’entraînement sans avoir joué depuis le 24 avril.

Liverpool est cinquième, avec 63 points, et ses chances de se qualifier pour la Ligue des champions ont été considérablement renforcées par la tête du gardien de but Alisson, qui leur a donné une victoire spectaculaire 2-1 sur West Bromwich Albion dimanche.

« Je n’ai jamais regardé un but en arrière autant », a déclaré Klopp. « Mais nous ne sommes même pas près de notre objectif parce que nous savons à quel point les obstacles sont en face de nous.

«Ce serait énorme (terminer dans le top quatre). Bien mieux qu’on ne le pensait il y a quelques semaines… Mais je ne veux pas en parler (qualification en Ligue des champions).

« C’est très important. Nous pouvons parler de ce que cela signifie si nous le faisons. Nous jouons ensuite à Burnley. Je n’aime pas dire que nous l’avons déjà fait, c’est irrespectueux. Dimanche est une finale pour nous si nous obtenons le résultat mercredi. «

Liverpool termine sa saison à domicile à Crystal Palace dimanche.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici