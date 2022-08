Diogo Jota a signé un nouveau contrat à long terme avec Liverpool

L’attaquant de Liverpool Diogo Jota a engagé son avenir pour le club en signant une prolongation de contrat à long terme. Le nouveau contrat pour le joueur de 25 ans, qui a marqué 34 buts en 85 apparitions depuis qu’il a rejoint Liverpool en provenance des Wolves à l’été 2020, devrait durer jusqu’en 2027. Cependant, le club n’a pas révélé la date de prolongation du contrat.

L’international portugais s’est parfaitement adapté à l’équipe de Jurgen Klopp et a marqué lors de sa première apparition en Premier League pour les Reds, contre Arsenal à Anfield. Il a ensuite inscrit une douzaine de buts supplémentaires au cours de sa première saison, dont un triplé mémorable à Atalanta BC en Ligue des champions.

L’attaquant a amélioré ce décompte en 2021-22, frappant 21 fois dans toutes les compétitions pour aider Liverpool à remporter la Carabao Cup et l’Emirates FA Cup, ainsi qu’à terminer deuxième de la Premier League et de la Ligue des champions. “Eh bien, (je suis) vraiment fier, je dois dire”, a-t-il déclaré à Liverpoolfc.com après avoir signé son nouveau contrat.



“Evidemment depuis mon arrivée il y a deux ans, je me suis imposé comme un joueur important dans cette équipe, c’est ce que je voulais depuis le début. Maintenant, signer un nouveau contrat à long terme, c’est évidemment du point de vue du club la preuve de la confiance en moi en tant que joueur. Pour moi, évidemment, c’est vraiment bien d’établir que je serai ici pendant un certain temps. Alors, le début d’une nouvelle saison, faisons-le », a-t-il déclaré.

Jota se remet actuellement d’une blessure aux ischio-jambiers qui l’a empêché de participer à l’un des matches de pré-saison des Reds avant la nouvelle campagne.

Mais une fois en pleine forme, le joueur de 25 ans cherche à jouer son rôle en ajoutant plus d’argenterie à l’armoire à trophées du club.

“Malheureusement pour moi, j’ai eu un bouleversement dans cette pré-saison parce que je me suis blessé [in the] dernier match de la saison avec le Portugal », a-t-il ajouté. « Alors je revenais dans cette pré-saison, je l’ai encore un peu ressenti. Ce sera donc encore quelques semaines, je dirais.

