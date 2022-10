Diogo Dalot de Man Utd dans les yeux de la Juventus, de l’AC Milan et de Barcelone

La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: La Juve, l’AC Milan et le Barça regardent Dalot de Man Utd

Il y a beaucoup d’intérêt pour l’arrière latéral de Manchester United Diogo Dalot, et Calciomercato rapporte que la Juventus, l’AC Milan et Barcelone sont intéressés à le signer.

Une partie de l’appel sera que l’international portugais – qui a commencé chaque match cette saison pour United – est entré dans la dernière année de son contrat, ce qui signifie qu’il est possible qu’il puisse quitter Old Trafford en tant qu’agent libre cet été. .

Cependant, les Red Devils ont la possibilité de prolonger le contrat de Dalot d’une autre année, plusieurs médias ayant précédemment rapporté que United accepterait probablement cette option.

Néanmoins, l’AC Milan espère pouvoir faire venir définitivement le joueur de 23 ans après avoir passé la saison 2020-21 en prêt avec le Rossoneri.

La Juventus est un autre club qui le regarde, indique le rapport, Dalot étant probablement considéré comme un remplaçant de Juan Cuadrado, dont le propre contrat expire cet été et il est peu probable qu’il soit renouvelé.

Enfin, Barcelone s’intéresse également à Dalot, même si la situation de l’arrière latéral américain Sergino Dest – prêté à l’AC Milan – pourrait également jouer dans la réflexion du Blaugrana.

Diogo Dalot de Manchester United est lié à plusieurs clubs. Ash Donelon/Manchester United via Getty Images

– Romelu Lukaku regarde déjà vers l’été et a décidé qu’il ne voulait pas retourner à Chelsea lorsque son contrat de prêt avec Internazionale prendra fin, comme le rapporte Calciomercato. L’international belge a quitté Stamford Bridge pendant l’intersaison et tentera de convaincre Todd Boehly et les dirigeants du club de le laisser repartir. L’espoir est qu’un autre prêt pourrait être une option compte tenu de la somme d’argent dépensée par Chelsea pour le signer.

– Fabrice Romano a signalé que des discussions entre le RB Leipzig et Chelsea sont en cours au sujet des frais et des conditions de paiement de l’attaquant Christophe Nkunkuest le transfert. Chelsea vise à déclencher la clause de 60 millions d’euros du Français en 2023.

– L’AC Milan et la Juventus regardent Spezia Jakub Kiwior et de l’Eintracht Francfort Evan N’Dickaselon La Gazzetta dello Sport. Le premier a impressionné pour son club ainsi que pour l’équipe nationale de Pologne et a un contrat qui court jusqu’en 2025, tandis que le contrat actuel du second devrait expirer à l’été 2023, ce qui signifie qu’il serait disponible en tant qu’agent libre.

– Lazio signé Luis Maximien de Grenade en été, mais Calciomercato a suggéré qu’il pourrait déjà partir cet été après avoir échoué à impressionner Maurizio Sarri. Le joueur de 23 ans a été expulsé six minutes après ses débuts contre Bologne lors de la première journée et n’a plus joué depuis.