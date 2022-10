Diogo Dalot de Man United donne enfin raison à Jose Mourinho

Jose Mourinho a un jour salué l’ancien gardien de but de Manchester United, Joel Pereira, qui joue maintenant aux Pays-Bas avec le RKC Waalwijk, comme “le meilleur gardien portugais de la prochaine génération”. ce que fait Diogo Dalot à Old Trafford cette saison.

Mourinho était aux commandes lorsque Man United a payé 19 millions de livres sterling au FC Porto pour signer Dalot en 2018 et, le jour de son arrivée, a qualifié le joueur de 19 ans de “meilleur arrière latéral d’Europe dans sa tranche d’âge”. Cela semblait une étiquette remarquable pour un joueur qui n’avait fait que sept apparitions seniors pour Porto et il y a eu des moments au cours des quatre dernières années où l’évaluation de Mourinho a semblé loin de la vérité.

Mais près de trois mois après le début de cette saison, Dalot est l’un des deux seuls joueurs – avec le gardien David de Gea – à avoir commencé chacun des 15 matchs d’Erik ten Hag en charge. En Premier League cette saison, aucun joueur de United n’a eu plus de touches de balle que Dalot (769), tandis que seuls Lisandro Martinez (500) et Bruno Fernandes (412) ont réalisé plus de passes réussies que ses 401.

Demandez aux fans de United quels joueurs ont aidé Ten Hag à changer les choses et ils parleront probablement de Martinez, Raphael Varane ou Christian Eriksen. Dalot, cependant, devrait être là-haut aussi.

Il n’y a pas si longtemps, il a été prêté à Milan avec le manager de l’époque, Ole Gunnar Solskjaer – qui a supervisé la signature de 50 millions de livres sterling de l’arrière droit Aaron Wan-Bissaka de Crystal Palace juste un an après l’arrivée de Dalot – suggérant qu’il avait besoin plus de temps de jeu qu’il ne pouvait offrir à Old Trafford.

Dalot tenait tellement à profiter de son séjour en Italie qu’il dormait occasionnellement sur le terrain d’entraînement pour s’assurer d’avoir accès à du matériel de récupération. Les blessures ont été un problème dans le passé – il a été limité à seulement 11 apparitions au cours de cette deuxième saison en Angleterre – bien que la plupart des problèmes aient été attribués à des douleurs de croissance. Mais il a travaillé dur pour rester aussi en forme que possible et n’a pas eu de blessure importante depuis plus de deux ans.

Solskjaer est resté en contact régulier pendant le séjour de Dalot à Milan et lorsque l’équipe de Serie A a tenté de le signer définitivement à l’été 2021, leur intérêt a été repoussé. Solskjaer a toujours été un admirateur de la capacité de Dalot en tant qu’arrière latéral offensif, mais avait des doutes sur sa fiabilité défensive. Le Norvégien a remarqué une amélioration après son retour de San Siro, ce que Dalot a attribué à l’influence du football italien.

“Si je suis un meilleur défenseur, je le dois à Milan”, a-t-il déclaré. “Le football italien est différent de la Premier League et j’ai dû m’adapter en seulement un an et jouer en Serie A m’a beaucoup aidé.”

Jusqu’à présent cette saison, seul Casemiro (25 ans) a réussi plus de tacles sous le maillot de United que Dalot (20 ans) ; seuls Martinez (46) et Varane (39) ont réalisé plus de dégagements que ses 21. Seul Fernandes (111) a remporté plus de duels que les 91 de Dalot.

Ten Hag a profité du fait que Dalot soit plus sûr de ses fonctions défensives, mais l’a également poussé à embrasser ses instincts d’attaque naturels, ce qui l’a vu usurper Wan-Bissaka, qui peut être limité à l’avenir, dans le premier XI. Ten Hag a également demandé à Dalot de devenir un milieu de terrain central auxiliaire lors de différentes phases du jeu, lui permettant de voir davantage le ballon.

“Il aime les arrières latéraux offensifs”, a déclaré Dalot à propos de l’ancien patron de l’Ajax. “Il aime les arrières latéraux proactifs, donc nous devons toujours penser un peu en avance sur ce que le jeu demande, ne pas ressentir le jeu quand le ballon est de l’autre côté.”

Diogo Dalot a impressionné en Premier League cette saison. Ash Donelon/Manchester United via Getty Images

Dalot s’est assuré qu’il était prêt à impressionner Ten Hag pendant la pré-saison en utilisant une partie de ses vacances d’été au Portugal pour travailler avec un entraîneur personnel, un physio et un nutritionniste. Une grande partie du travail s’est concentrée sur l’amélioration de son agilité et de sa vitesse et, jusqu’à présent, cela porte ses fruits – Dalot a réussi le troisième sprint le plus rapide de la Premier League cette saison derrière Darwin Nunez et Gabriel Martinelli.

En 2018, Mourinho était sûr que United avait trouvé un joyau en signant Dalot. Après un seul match, il parlait du fait que le club trouverait un arrière droit pour « les 10 prochaines années », ajoutant : « Il a tous les attributs dont un arrière latéral a besoin ; physique, intelligence tactique et qualité technique combinées à une académie de Porto. mentalité qui prépare les joueurs à la maturité dont ils ont besoin au niveau professionnel.”

Il a fallu un certain temps à Dalot pour atteindre les sommets qu’on lui prédisait quand il était adolescent, mais, maintenant âgé de 23 ans, Ten Hag en récolte les fruits. Il en va de même pour le Portugal, qui a battu la République tchèque 4-0 lors de la dernière trêve internationale grâce, en partie, aux deux premiers buts internationaux de Dalot.

Après avoir consolidé sa place en tant qu’arrière droit de premier choix de United, il devrait se rendre à la Coupe du monde le mois prochain pour se battre pour une place dans l’équipe de Fernando Santos aux côtés de ses coéquipiers Cristiano Ronaldo et Fernandes. Quelque part, Mourinho surveillera, notant sans aucun doute qu’il avait raison depuis le début.