D’intenses bombardements israéliens frappent le sud de Gaza alors que l’aide est bloquée à la frontière égyptienne

Les États-Unis se sont efforcés de sortir de l’impasse dans l’acheminement de l’aide à des millions de civils de plus en plus désespérés dans la bande de Gaza, assiégée par Israël depuis une attaque brutale des militants du Hamas, alors que le président américain Joe Biden se préparait à se rendre dans la région.

Les frappes aériennes israéliennes ont continué à bombarder Gaza tôt mardi, tuant des dizaines de personnes dans le sud de l’enclave assiégée, où Israël a demandé aux civils du nord de chercher refuge avant une offensive terrestre attendue.

Les blessés ont été transportés d’urgence à l’hôpital après de violentes attaques à l’extérieur des villes de Rafah et Khan Younis, dans le sud de Gaza, ont rapporté des habitants de Gaza. Basem Naim, haut responsable du Hamas et ancien ministre de la Santé, a rapporté que 27 personnes avaient été tuées à Rafah et 30 à Khan Younis.

Un journaliste d’Associated Press a vu une cinquantaine de corps amenés à l’hôpital Nasser de Khan Younis depuis mardi matin. Des membres de la famille sont venus réclamer les corps, enveloppés dans des draps blancs, certains trempés de sang.

Israël a mené des frappes aériennes incessantes contre Gaza, dirigée par le Hamas, depuis l’attaque militante contre le sud d’Israël la semaine dernière, qui a tué 1 400 personnes, pour la plupart des civils. Des dizaines d’Israéliens et de citoyens d’autres pays ont été faits prisonniers et amenés à Gaza par des militants.

Des Palestiniens recherchent des victimes sous les décombres d’un bâtiment détruit par les frappes israéliennes à Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, le 17 octobre 2023. (Mohammed Salem/Reuters)

Les frappes israéliennes ont tué au moins 2 778 personnes et blessé 9 700 autres à Gaza, selon le ministère de la Santé. Les frappes n’ont pas empêché les militants du Hamas de continuer à bombarder Israël avec des roquettes lancées depuis Gaza.

La combinaison des frappes aériennes, de la diminution des biens de première nécessité causée par le blocus israélien et de l’ordre d’évacuation massive d’Israël pour le nord de la bande de Gaza a secoué les 2,3 millions d’habitants de ce petit territoire et provoqué un désespoir croissant.

Gaza est sur le point de s’effondrer complètement, selon des travailleurs humanitaires

Plus d’un million de Palestiniens ont fui leurs maisons et 60 pour cent d’entre eux se trouvent désormais dans la zone d’environ 14 kilomètres de long au sud de la zone d’évacuation, ont indiqué les Nations Unies. Les travailleurs humanitaires ont averti que le territoire était sur le point de s’effondrer complètement, avec des réserves d’eau et de médicaments de plus en plus réduites et des coupures d’électricité dans les hôpitaux.

Au terminal de Rafah, seul lien entre Gaza et l’Égypte, des camions d’aide attendaient d’entrer dans ce territoire minuscule et densément peuplé, et les civils piégés – dont beaucoup étaient des Palestiniens possédant une double nationalité – espéraient désespérément en sortir.

REGARDER | Les Gazaouis manquent de carburant, d’eau et de médicaments : Les fournitures pour les habitants de Gaza « s’épuisent rapidement » Vidéo en vedetteJuliette Touma, directrice des communications d’une agence des Nations Unies qui fournit de l’aide aux Palestiniens, affirme que le siège de la bande de Gaza a provoqué désespoir et frustration, car les fournitures d’aide « s’épuisent rapidement ».

Les médiateurs tentaient de parvenir à un cessez-le-feu pour ouvrir la frontière, fermée la semaine dernière après les frappes aériennes israéliennes. Un accord semble avoir été conclu lundi, mais Israël a démenti les informations faisant état d’un cessez-le-feu à Rafah, qui serait nécessaire pour ouvrir les portes. Mardi matin, ils étaient toujours fermés.

L’aide humanitaire ne parvient toujours pas à arriver

Un responsable égyptien a déclaré mardi que l’Egypte et Israël étaient convenus que les convois humanitaires à la frontière se rendraient en Israël pour inspection au point de passage de Kerem Shalom entre Gaza et Israël. L’aide serait alors autorisée à entrer à Gaza.

Un bref cessez-le-feu humanitaire aurait lieu et les ressortissants étrangers seraient autorisés à quitter Gaza via Rafah, a déclaré le responsable, s’exprimant sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à parler avec les médias.

Le général Erik Kurilla, chef du commandement central américain, est arrivé à Tel Aviv pour des réunions avec les autorités militaires israéliennes avant la visite de Biden prévue mercredi pour signaler le soutien de la Maison Blanche à Israël. Biden se rendra également en Jordanie pour rencontrer des dirigeants arabes, craignant que les combats ne se transforment en un conflit régional plus large à mesure que les combats s’intensifient le long de la frontière entre Israël et le Liban.

Les membres de la famille pleurent lors des funérailles de Naor Hassidim, 22 ans, tué avec sa petite amie Sivan Alkabtas le 7 octobre lors d’une attaque contre le kibboutz Kfar Aza où ils vivaient. (Alexi J. Rosenfeld/Getty Images)

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken, qui s’est rendu lundi en Israël pour la deuxième fois en une semaine après une tournée dans six pays à travers les pays arabes, a déclaré à Tel Aviv que les États-Unis et Israël étaient convenus d’élaborer un plan pour permettre à l’aide humanitaire d’atteindre civils à Gaza.

À Gaza, les hôpitaux étaient sur le point de perdre l’électricité, menaçant la vie de milliers de patients, et des centaines de milliers de Palestiniens déplacés de chez eux cherchaient du pain. Les robinets étant secs, beaucoup ont rationné le peu d’eau potable disponible et d’autres ont eu recours à de l’eau sale ou remplie d’eaux usées, risquant ainsi de propager des maladies.

L’armée israélienne affirme qu’elle tentait d’évacuer les civils pour assurer leur sécurité avant une campagne majeure contre le Hamas dans le nord de Gaza, où, selon elle, les militants disposent de vastes réseaux de tunnels et de lance-roquettes. Une grande partie de l’infrastructure militaire du Hamas se trouve dans des zones résidentielles.

Des camions du convoi humanitaire sont aperçus mardi au poste frontière de Rafah, dans le nord du Sinaï, en Égypte. Le convoi humanitaire, organisé par un groupe d’ONG égyptiennes, est parti samedi du Caire en direction du poste frontière entre Gaza et l’Égypte à Rafah. (Mahmoud Khaled/Getty Images)

En plus des morts, quelque 1 200 personnes à travers Gaza seraient ensevelies sous les décombres, vivantes ou mortes, ont indiqué les autorités sanitaires. Les équipes d’urgence ont eu du mal à secourir les personnes alors qu’elles étaient coupées d’Internet et des réseaux mobiles, à court de carburant et exposées à des frappes aériennes incessantes. Lundi, des avions militaires israéliens ont frappé le quartier général de la Défense civile dans la ville de Gaza, tuant sept secouristes. Dix autres médecins et médecins ont été tués au travail, ont indiqué les autorités sanitaires.

Israël a évacué les villes proches de sa frontière nord avec le Liban, où l’armée a échangé des tirs à plusieurs reprises avec le groupe Hezbollah soutenu par l’Iran.

S’adressant à la Knesset israélienne, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a mis en garde l’Iran et le Hezbollah : « Ne nous testez pas dans le nord. Ne commettez pas l’erreur du passé. Aujourd’hui, le prix que vous paierez sera bien plus lourd. »

Peu de temps après son discours, la salle de la Knesset a été évacuée alors que les roquettes se dirigeaient vers Jérusalem. Les sirènes de Tel Aviv ont incité les responsables américains et israéliens à se réfugier dans un bunker, ont indiqué des responsables.