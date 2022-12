Dino Danelli, batteur du groupe de rock The Rascals, est mort à 78 ans

Dino Danelli, le batteur du groupe The Rascals des années 1960, est décédé. Il avait 78 ans.

Sa mort a été annoncée le 15 décembre par le porte-parole de Danelli, Joe Russo, sur la page Facebook de Danelli.

“Notre bien-aimé Dino est décédé aujourd’hui. J’en dirai plus dans un avenir proche sur son incroyable talent et je partagerai les expériences de sa vie qu’il m’a racontées, ainsi que celles que nous avons vécues en tant qu’amis et collaborateurs”, a commencé le communiqué.

“J’espère que vous continuerez tous à apprécier son talent et à lui envoyer votre amour. Merci d’avoir soutenu ses divers efforts tout au long de sa carrière”, a-t-il poursuivi. “Vous lui avez tous permis de vivre son rêve, qui était d’être musicien et artiste. Bénédictions à vous tous.”

L’ami de Danelli et guitariste des Rascals, Gene Cornish, a partagé sa tristesse avec les fans sur les réseaux sociaux en écrivant : “C’est avec le cœur brisé que je dois vous annoncer le décès de Dino Danelli. C’était mon frère et le plus grand batteur que j’aie jamais vu. Je suis dévasté en ce moment. Repose en paix Dino, je t’aime frère.”

Dans un article séparé, Cornish a remercié les fans pour leur soutien pendant une période aussi difficile.

“J’aimerais pouvoir répondre à toutes vos questions, mais comme la plupart d’entre vous le savent, Dino était une personne très privée”, a-t-il ajouté. “Je dirai ceci, Dino ne s’est jamais soucié d’être une ‘rock star’, c’était toujours une question de musique et d’art pour lui. Tout le reste était une façade pour lui.”

Danelli et Cornish ont cofondé le groupe sous le nom de Young Rascals en 1965 avec le claviériste Felix Cavaliere et le percussionniste Eddie Brigati. Le groupe du New Jersey a fait ses débuts avec “I Ain’t Gonna Eat Out My Heart Anymore”. Ils ont ensuite sorti huit singles du Top 20, dont les tubes n ° 1 “Good Lovin”, “Groovin ‘” et “People Got to Be Free”.

Après leurs trois premiers albums, le groupe a changé son nom pour The Rascals pour leur quatrième album, “Once Upon A Dream” en 1968.

Cornish et Brigati ont quitté le groupe après la sortie de leur septième album, mais Danelli et Cavaliere sont restés pendant toute la course des Rascals.

Le groupe s’est officiellement séparé en 1972 après leur neuvième album studio, “The Island Of Real”.

Cependant, le groupe original a de nouveau joué ensemble en 1997 lorsqu’ils ont été intronisés au Rock and Roll Hall of Fame. Les quatre membres originaux du groupe ont interprété leurs chansons “Good Lovin”, “Groovin”, “How Can I Be Sure” et “People Got To Be Free” lors de leur cérémonie d’intronisation.

Le groupe des années 60 s’est réuni à nouveau en décembre 2012 pour sa première représentation publique en plus de 40 ans. L’événement “The Rascals: Once Upon a Dream” a eu lieu au Capitol Theatre de New York et a été produit et réalisé par les guitaristes du groupe E Street de Bruce Springsteen, Steven Van Zandt et Maureen Van Zandt.

Les Rascals ont emmené le spectacle sur la route, en tournée ensemble en 2013.