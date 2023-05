Diniz une option pour le Brésil si Ancelotti reste au Real Madrid

L’ascension rapide de Fernando Diniz à Fluminense pourrait-elle lui permettre de décrocher le poste au Brésil ? Buda Mendes/Getty Images

Dans la préparation de la demi-finale de la Ligue des champions contre Manchester City, l’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a posé plus de questions sur son avenir et le poste vacant au Brésil. C’est ainsi depuis un certain temps, et l’intérêt s’est sûrement accru après que le président brésilien de la FA, Ednaldo Rodrigues, a finalement été rendu public.

« Je l’ai comme plan A », a déclaré Rodrigues être au sport la semaine dernière. « Je le dis ouvertement pour la première fois. Il ne sert à rien de cacher cette préférence. »

Rodrigues a cité les antécédents d’Ancelotti en tant qu’entraîneur et en tant que joueur, son caractère et ses affinités évidentes avec un certain nombre de joueurs brésiliens, et a déclaré qu’il bougeait les poteaux de but. La date limite pour qu’Ancelotti accepte le rôle serait le 25 mai, et Rodrigues a admis que: « J’aimerais arriver à la fin mai avec tel entraîneur ou tel autre, mais ce n’est pas comme ça. Notre radar est sur de ne pas faire d’approche pendant qu’une compétition est en cours. »

Il fait certainement référence à la Ligue des champions. Après le match nul 1-1 de mardi au Santiago Bernabeu, le Real Madrid contrôle toujours la défense du titre à Istanbul le 10 juin. Par conséquent, ce qui se passera la semaine prochaine lors du match retour à Manchester contribuera en partie à définir l’avenir de la relation. entre Ancelotti et le Brésil.

Ancelotti a clairement indiqué sa préférence pour rester au Real jusqu’à la fin de son contrat l’été prochain, et le président madrilène Florentino Perez a soutenu son entraîneur la semaine dernière après leur victoire en Copa del Rey. Mais avec le titre de LaLiga allant probablement à Barcelone, un changement pourrait bien être fait si Madrid ne remportait pas la Ligue des champions, libérant Ancelotti pour le poste au Brésil – s’il le souhaite.

Voilà donc les deux obstacles entre le Brésil et son premier entraîneur étranger. Ancelotti doit être disponible et il doit être disposé.

En attendant, Rodrigues doit aussi réfléchir à un plan B.

« Je ne retire pas le crédit aux entraîneurs de notre pays », a-t-il déclaré à beIN. « Au contraire, nous avons des entraîneurs avec le même niveau de compétence. »

Carlo Ancelotti du Real Madrid reste le premier choix pour l’ouverture du sélectionneur brésilien. Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Mais qui sont-ils ? La clameur autour d’Ancelotti est clairement la conséquence d’un manque d’alternatives locales.

Mais un est en train d’émerger. En effet, au cours de ces quelques mois depuis que le poste au Brésil est devenu vacant, la star de Fernando Diniz de Fluminense monte en flèche.

Diniz a longtemps été le grand espoir de l’entraînement brésilien, et au cours de l’année écoulée, la promesse semble s’être transformée en réalité. Il a remporté son premier titre sérieux en tant qu’entraîneur en avril lorsque son équipe a remporté une victoire palpitante 4-1 sur Flamengo pour remporter le championnat de l’État de Rio 4-3 au total. Et dans la Copa Libertadores, Fluminense est la seule équipe à avoir remporté les trois matchs. La défaite 5-1 de River Plate la semaine dernière a été la plus lourde défaite que les géants de Buenos Aires aient jamais subie dans la compétition.

Aujourd’hui âgé de 49 ans, Diniz a connu une carrière solide plutôt que spectaculaire en tant que milieu de terrain. Peut-être que le manque de talent naturel vraiment exceptionnel l’a obligé à réfléchir au jeu, et il est certainement un penseur profond. Diplômé en psychologie, il a déclaré le mois dernier en conférence de presse que « le côté tactique, même s’il est la partie la plus visible, n’est pas le plus fondamental ». Le centre de mon travail est d’établir de bonnes relations humaines, pour que les joueurs peuvent se sentir bien, qu’ils peuvent faire une erreur sans être attaqués tout le temps. »

Dans la bataille séculaire entre la fierté et la peur en tant que principales forces de motivation, Diniz favorise clairement la fierté. Une grande partie de sa réflexion est basée sur la conviction que les joueurs peuvent faire plus, que chacun d’eux, quelle que soit la position qu’ils occupent actuellement, ont été à un moment donné les figures marquantes des coups de pied de rue, et qu’une partie de cet esprit peut être recréée même dans un environnement professionnel ultra compétitif.

Il est apparu pour la première fois en tant qu’entraîneur il y a dix ans avec un certain nombre d’équipes mineures de Sao Paulo, qui se sont toutes distinguées par leur engagement à jouer de l’arrière. Il a été immédiatement surnommé un « Guardiola brésilien ». C’était une étiquette qu’il n’a pas tardé à jeter, avec des raisons qui sont devenues plus claires au fil du temps.

Ses premières incursions en première division n’ont pas été couronnées de succès. En 2018, il a été licencié par Athletico Paranaense avec le club dans la zone de relégation, et la même chose s’est produite l’année suivante avec Fluminense. Normalement, dans l’environnement intolérant du Brésil, de tels échecs auraient entravé sa carrière. Mais il n’était évidemment pas n’importe quel ancien entraîneur. Ses équipes étaient ambitieuses et distinctives, et les espoirs continuaient de brûler qu’il réussirait. Son prochain passage, avec Sao Paulo, a montré quelques progrès, et même s’il n’a pas réussi avec Santos ou Vasco da Gama en 2021, l’appel est venu l’année dernière pour retourner à Fluminense où, finalement, l’idée a commencé à cliquer. Et les différences avec l’école Guardiola sont devenues apparentes.

Dans le système de Diniz, il n’est pas nécessaire que certains espaces soient remplis à tout moment, que les joueurs tournent dans des positions fixes. La configuration est plus libre, plus anarchique, l’équipe se regroupant souvent dans un espace réduit, souvent d’un côté du terrain, parfois avec les deux ailiers à proximité. Quand ça clique, ça peut avoir l’aspect d’un foot de rue improvisé. Ces liens humains privilégiés par Diniz ont contribué à créer une équipe où les joueurs se font suffisamment confiance pour jouer de manière peu orthodoxe – et étant donné qu’ils laissent beaucoup d’espace pour le compteur adverse, une méthode avec ses propres risques.

Mais les pièces correspondent. Lorsqu’il est à proximité du reste de l’équipe, le meneur de jeu vétéran Paulo Henrique Ganso peut proposer certains des meilleurs football de son étrange carrière, en passant par l’ailier colombien John Arias, qui fait les balles pour l’attaquant argentin German Cano tirer.

Il y a plein de héros moins glamour. L’arrière central médaillé d’or olympique Nino est un bien meilleur défenseur que ne le suggère son apparence disgracieuse, le milieu de terrain central Andre est une perspective formidable et le retour de Marcelo du Real Madrid a ajouté plus de qualité. Il n’y a pas d’équipe plus attractive en Amérique du Sud.

L’avenir, bien sûr, n’est pas écrit, et il y a des doutes légitimes sur l’idée de Diniz à la tête de l’équipe nationale. Il n’aurait pas le temps prolongé avec ses joueurs pour tisser les liens humains qu’il considère si importants. Le niveau d’opposition dans la partie commerciale d’une Coupe du monde serait bien plus élevé que tout ce que Diniz a jamais affronté. Son équipe aurait-elle assez de structure pour faire face ?

Ce serait amusant de le découvrir. Le Brésil pourrait donc se retrouver avec Ancelotti, mais Diniz apparaît comme un plan B. Quoi qu’il en soit – premier entraîneur étranger ou libre penseur brésilien – des temps fascinants nous attendent.