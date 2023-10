Dining Services étend ses destinations de restauration avec Perry Place | Actualités technologiques de Virginie

Nouvelle alimentation et nouvelles innovations

Perry Place accueillera neuf restaurants, dont huit seront de nouveaux concepts pour le campus de Blacksburg de Virginia Tech, tels que Smoke, un fumoir pour barbecue ; AMP Coffee, un café à haute énergie ; Fresh & Feta, un bar à salades bio ; et Solarex Diner, un petit-déjeuner ouvert toute la journée. La salle à manger nouvellement dédiée offrira de nombreux sièges aux étudiants pour socialiser et savourer de délicieux repas dans un environnement confortable et moderne.

« Nous souhaitons absolument que Perry Place soit un lieu unique et nous déployons des efforts supplémentaires pour rendre son offre exceptionnelle », a déclaré Jeremiah Gardner, directeur associé de Perry Place. « Ce sera magnifique et l’énergie rayonnera dans tout l’espace. Je ne pense pas que quiconque viendra ici sans pouvoir trouver quelque chose à manger et c’est ce qui sera si génial à Perry Place.

Chaque menu des restaurants de Perry Place a été soigneusement pensé, recherché et organisé pour se concentrer sur une variété de nouveaux et délicieux choix gastronomiques. Par exemple, les chefs et les dirigeants des Services de restauration ont participé à une tournée nationale des barbecues, visitant divers restaurants pour trouver les meilleures recettes de Smoke.