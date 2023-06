Dinges Fire Company embauche un nouveau directeur de l’intégration – Shaw Local

AMBOY – Carl Butzine a été nommé directeur de l’intégration de la Dinges Fire Company, selon un communiqué de presse.

Butzine supervisera l’intégration des nouvelles acquisitions et catégories de produits et fera partie de l’équipe de direction de Dinges Fire Company, intégrant de nouveaux produits et services pour l’entreprise tout en aidant à former et à embaucher du personnel. Il travaillera également avec les ventes directes en ligne pour tous les États du Midwest, selon le communiqué de la société.

Butzine a plus de 35 ans d’expérience en gestion exécutive et en vente, selon le communiqué. Il a supervisé du personnel de quatre à 450 personnes et a géré des ventes au détail de 40 à 115 millions de dollars par an, travaillant avec de grands comptes tels que Walmart, Target, Dollar General et plus encore, selon le communiqué.

« Nous sommes ravis d’avoir Carl dans l’équipe de la Dinges Fire Company », a déclaré Nick Dinges, PDG de la Dinges Fire Company. « Carl est un gars hors pair avec des années d’expérience et des années de succès avérés. Il est la personne idéale pour superviser nos initiatives stratégiques et nous sommes convaincus qu’il continuera d’accélérer ce qui s’annonce déjà comme une solide année 2023 pour la Dinges Fire Company.

Dinges Fire Company (anciennement E&B Fire and Safety, Inc.) a été fondée en 2001 pour desservir les agences locales d’incendie et EMS dans le nord de l’Illinois. La société a acquis Time Emergency Equipment dans le Michigan, Safety First dans le Wisconsin et Fox Apparatus Repair dans l’Iowa, élargissant son empreinte à quatre États du Midwest et doublant la taille de son équipe à près de 30 membres.

L’entreprise a également développé des gammes de produits tels que LeatherheadMetals.com et VanguardSafetyWear.comentre autres.

« Je suis si heureux de faire partie de l’équipe de Dinges Fire Company et j’ai hâte de continuer à développer l’entreprise et de faire connaître aux services d’incendie les excellents produits que nous fournissons », a déclaré Butzine. « Mon frère travaille dans l’industrie du feu depuis 45 ans et j’ai le plus grand respect pour toutes les personnes impliquées. Je veux aussi aider les pompiers à rester en sécurité et protégés de toutes les manières possibles. »

Pour plus d’informations sur la Dinges Fire Company, visitez www.DingesFire.com.