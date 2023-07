D’ingénieur à vigneron, une success story d’Okanagan

Karnail Singh Sidhu a commencé à faire du vin à Kalala Organic Estate Winery en 2006 avant d’ouvrir les portes au public en 2008. (Brittany Webster)

Ce n’est un secret pour personne que beaucoup de ceux qui immigrent au Canada ne peuvent pas trouver de travail dans leur domaine de prédilection depuis leur pays d’origine.

C’était une réalité à laquelle Karnail Singh Sidhu était confronté lorsqu’il a amené sa famille de l’Inde dans l’Okanagan en 1993.

Sidhu était un ingénieur électricien qualifié au Pendjab et avait travaillé pour une entreprise qu’il comparait à BC Hydro, mais le Canada a refusé de reconnaître ses titres de compétences.

« Ils sont toujours à la recherche de personnes qualifiées d’autres pays, mais lorsque les personnes qualifiées viennent ici, elles apprennent très vite qu’elles ne reconnaissent pas leurs titres de compétences. C’est encore le cas aujourd’hui. »

Ne pouvant travailler comme ingénieur, Sidhu est retourné à ses racines familiales d’agriculture biologique.

« J’ai commencé à chercher activement du travail dans différents établissements vinicoles et en 1996, j’ai été embauché par Summerhill. C’est là que j’ai travaillé pendant dix ans.

Sidhu est tombé amoureux de l’industrie vinicole de l’Okanagan et lors d’un déjeuner avec ses frères, il a décidé de lancer sa propre entreprise.

« Nous avons vu les bouteilles et à ce moment-là, elles coûtaient environ 15 $ et nous avons pensé que ce n’était pas une mauvaise idée de démarrer une cave, vous ne vendez que du jus. Pour 15 $ la bouteille, c’est une bonne affaire.

C’est ainsi qu’est née Kalala Organic Estate Winery, sur le banc supérieur de West Kelowna.

Kalala a commencé à produire du vin en 2006 et a ouvert ses portes au public avec une boutique de vin et une salle de dégustation le 5 juin 2008.

La cave se concentre sur les pratiques biologiques et compte 20 étiquettes comprenant des rouges, des blancs, des roses et des vins de glace. Kalala produit également divers jus de fruits pressés dans le verger.

Ayant travaillé dans l’industrie du vin pendant plusieurs années, Sidhu n’était pas étranger aux difficultés que poserait l’Okanagan dans le vignoble.

« Il y a toujours des défis. Mais l’un des plus grands défis que nous ayons eu, nous avons ouvert la cave pendant une récession », a déclaré Sidhu. « Je pense que toute l’industrie, ce à quoi elle est confrontée maintenant… Il est vraiment difficile d’obtenir de la main-d’œuvre locale et le plus grand défi est d’attirer de jeunes agriculteurs. »

Et en ce qui concerne les incendies, les inondations, la chaleur extrême et d’autres événements météorologiques, Sidhu a déclaré que tout cela faisait partie du processus organique.

« Pour moi, être biologique signifie que nous essayons de rester aussi près que possible de la nature. Cela ne me dérange pas. Les choses arrivent, c’est la nature. Si c’est hors de votre contrôle, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez essayer de manipuler tout ce que vous pouvez pour faire de votre mieux. C’est mon attitude.

Sidhu a dit que vous pouvez vous plaindre autant que vous voulez, mais cela ne changera pas les choses.

Fier de l’orientation biologique de la cave, Kalala s’engage régulièrement dans des projets de recherche sur les vignobles biologiques et la technologie de vinification.

Sidhu utilise beaucoup de connaissances de sa formation d’ingénieur dans son cheminement commercial actuel.

« Je pense que l’éducation vous fait penser largement et de manière critique et quel que soit le domaine que vous choisissez, vous réussirez. »

Malgré les difficultés rencontrées dans l’entreprise, Sidhu a affirmé qu’aucune année n’est une mauvaise année tant que vous apprenez quelque chose.

« Je dis toujours une chose et je le dis aussi à mes enfants, vous allez à l’école pour apprendre à ne pas être quelque chose. Vous serez qui vous voulez être plus tard si vous apprenez beaucoup à l’école. Ce que vous apprenez à l’école, vous pouvez l’appliquer partout dans votre vie.

Pour Sidhu, le succès n’est pas une question de gain financier, « c’est ce que vous apprenez au cours de ces années ».

Depuis l’ouverture de l’entreprise, Kalala a reçu plusieurs prix pour ses vins à différents niveaux de compétition.

« Pour moi, l’entreprise est la même que les autres entreprises sportives. Tous les joueurs ne vont pas gagner, ils sont tous bons mais certains gagnent et d’autres perdent… Je ne peux pas dire qu’il n’y a que le meilleur joueur qui gagne. Ils sont tous les meilleurs, ils sont venus parce qu’ils sont les meilleurs. Tout le vin que nous produisons dans l’Okanagan, je pense que nous produisons du très bon vin et que nous produisons du vin de classe mondiale. Nous ne devrions pas hésiter à rivaliser n’importe où dans le monde avec un vin de l’Okanagan.

Le premier vin primé de Kalala est venu la même année qu’il a ouvert au public. En 2008, la cave a remporté un prix du public avec son pinot gris.

«Vous êtes excité quand c’est le tout premier. Je ne m’excite pas trop, et parfois ma femme se plaint », a ri Sidhu. « Mais c’est une sensation agréable la première fois que vous êtes dedans et que vous gagnez, les gens aiment votre vin, c’est un moment agréable. »

Les récompenses ne sont qu’une petite partie de la raison pour laquelle Sidhu aime ce qu’il fait. Il a dit que ce sont finalement les gens qui rendent tout cela valable.

« Nous avons des gens du monde entier et vous en apprenez beaucoup sur les différentes cultures. Dans mon cas, les gens posent aussi beaucoup de questions sur moi. J’ai l’air différent de la plupart de l’industrie. C’est formidable de rencontrer des personnes différentes de tous les coins du monde et c’est très satisfaisant quand les gens aiment votre produit.

Kalala possède actuellement quatre vignobles dans l’Okanagan équivalant à plus de 41 acres. Sidhu a déclaré avoir acheté Little Straw Vineyards à la famille Slamka lorsqu’ils ont pris leur retraite en novembre 2021.

« Venant d’un autre pays, d’une culture différente et d’une langue différente, je pense que c’est très épanouissant et je suis fier d’être dans la situation dans laquelle je me trouve aujourd’hui. »

AgricultureBC WineRÉCOLTESkanagan