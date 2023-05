Ding Liren, Magnus Carlsen, Viswanathan Anand et Hou Yifan rejoignent la Global Chess League

Global Chess League (GCL), une joint-venture entre Tech Mahindra et la FIDE, a annoncé aujourd’hui la liste complète des joueurs pour la prochaine édition inaugurale. La première saison de la Global Chess League se tiendra au Dubai Chess & Culture Club du 21 juin au 2 juillet 2023, en association avec le Dubai Sports Council. Il mettra en vedette le champion du monde d’échecs en titre Ding Liren, le meilleur joueur d’échecs au monde et quintuple champion du monde Magnus Carlsen, le quintuple champion du monde Viswanathan Anand et la quadruple championne du monde féminine Hou Yifan, entre autres.

Le grand maître Liren a déclaré : « La Global Chess League m’a semblé être une opportunité fantastique dès le moment où j’en ai entendu parler, et j’avais hâte d’y participer. Non seulement c’est un format intéressant, mais aussi, en tant que joueur ICON, je peux contribuer à un concept passionnant qui changera la face du monde des échecs pour les années à venir. De plus, sachant que GCL verra la participation de joueurs du monde entier, ce sera un champ solide, et j’ai hâte de rencontrer tous les joueurs.

Carlsen est le meilleur joueur d’échecs au monde. Quintuple champion du monde d’échecs et quadruple champion du monde d’échecs rapides en titre, le classement FIDE maximal de Carlsen a été le plus élevé de l’histoire des échecs. Parlant de son association avec la ligue, le meilleur joueur d’échecs au monde, le grand maître Magnus Carlsen, a déclaré : « La Global Chess League sera un grand nouvel événement dans les échecs hors-bord qui n’a jamais été fait auparavant. Je suis ravi de faire partie de ce format d’équipe mixte unique. Les échecs sont joués par de nombreuses personnes dans le monde, mais ils doivent rattraper d’autres sports majeurs en tant que sport de spectateur, et je suis optimiste que GCL y contribuera de manière significative. J’ai hâte de rencontrer l’équipe, d’affronter la nouvelle génération passionnante de joueurs indiens et de profiter de l’esprit d’équipe de la ligue. »

Toutes les équipes s’affronteront dans un format d’équipe unique en son genre à GCL, chaque équipe étant composée de six joueurs et d’au moins deux joueuses d’échecs par équipe. Pour ajouter au niveau passionnant de la compétition, cinq autres champions du monde participeront à la Global Chess League, dont le champion du monde en titre Ding Liren, le champion du monde d’échecs rapides 2021 Nodirbek Abdusattorov, le champion du monde d’échecs blitz 2008 Leinier Domínguez, triple Blitz Le champion du monde d’échecs Alexander Grischuk et le champion du monde d’échecs rapides 2018 Daniil Dubov.

La Global Chess League mettra également en vedette les meilleures superstars féminines, dont le grand maître Hou Yifan, quadruple championne du monde d’échecs féminin et deuxième joueuse la mieux notée de tous les temps. Elle était une prodige des échecs qui était la plus jeune joueuse à se qualifier pour le titre de grand maître à l’âge de 14 ans. Hou Yifan est accompagnée du grand maître Koneru Humpy, du grand maître Harika Dronavalli, du grand maître Kateryna Lagno, du grand maître Alexandra Kosteniuk, du grand maître Tan Zhongyi, Grandmaster Nana Dzagnidze, Grandmaster Bella Khotenashvili, Grandmaster Nino Batsiashvili, Grandmaster Irina Krush, International Master Polina Shuvalova, et Championne d’Europe 2018 d’échecs rapides, Elisabeth Paehtz.

Le grand maître d’échecs Hou Yifan, quadruple championne du monde d’échecs féminin, a déclaré : « La Global Chess League a déjà suscité un large intérêt, et il est étonnant d’être témoin d’une telle ferveur pour le jeu d’échecs. Je suis reconnaissant à Tech Mahindra et à la FIDE de m’avoir invité à participer à la saison inaugurale de la ligue, et j’ai hâte que la saison commence. GCL, avec son format conjoint unique d’hommes et de femmes dans la même équipe, est certain d’amener le jeu dans de nouvelles directions et d’ouvrir des portes qui n’ont jamais été explorées auparavant. Les fans d’échecs du monde entier vont se régaler.

En plus des champions renommés, la ligue offrira une scène aux talents émergents de diverses nations, leur offrant l’opportunité de se mesurer aux meilleurs au monde. Six joueurs U21 participeront également à la GCL, avec le trio de Grandmasters, Praggnanandhaa R., Raunak Sadhwani et Nihal Sarin, en tête du peloton de prodiges. Le grand maître Jonas Buhl Bjerre, le grand maître Javokhir Sindarov, le prodige des échecs et le grand maître Andrey Esipenko complètent la liste des joueurs de la catégorie.

Le président de la FIDE, Arkady Dvorkovich, a déclaré : « La Tech Mahindra Global Chess League mettra en vedette des icônes, des légendes et des champions du monde des échecs du monde entier, et nous sommes ravis de voir les plus grands noms des échecs concourir pour le premier prix. Cette ligue promet un niveau d’action d’échecs palpitant sans précédent, et l’anticipation est palpable. Nous sommes convaincus que la ligue inaugurera une nouvelle ère dans l’écosystème des échecs modernes.

En plus des joueurs mentionnés ci-dessus, la Global Chess League mettra en vedette plusieurs autres superstars des échecs, notamment les grands maîtres d’échecs Vidit Gujrathi, Gukesh D, Arjun Erigaisi, Shakhriyar Mamedyarov, Teimour Radjabov, Yi Wei, Yu Yangyi, Maxime Vachier-Lagrave, Richard Rapport, Kirill Shevchenko, Jan-Krzysztof Duda et Salem Salah.

Jagdish Mitra, président du conseil d’administration de la Global Chess League, a déclaré: «Nous sommes honorés d’avoir certains des plus grands noms des échecs pour l’édition inaugurale. En plus d’être de grands joueurs, tous ont été des ambassadeurs du jeu dans leurs pays respectifs et dans le monde. Avec eux à bord, GCL ne fait qu’ajouter une plume supplémentaire à son palmarès en devenant un véritable changeur de jeu pour l’écosystème des échecs en introduisant un format d’équipe mixte aux échecs dans lequel les hommes, les femmes et les joueurs U-21 joueront dans la même équipe. C’est un véritable témoignage de notre conviction d’offrir des chances égales à tous, quel que soit le sexe. Nous sommes certains que la ligue incitera et inspirera une nouvelle génération de joueurs à s’intéresser à la communauté grandissante des échecs.

La ligue établira également les normes en matière d’innovations technologiques dans le sport des échecs, car Tech Mahindra et la FIDE exploreront des moyens innovants de promouvoir le jeu via des plateformes interactives basées sur la technologie en tirant parti des technologies de nouvelle génération telles que la 5G, l’intelligence artificielle et la réalité virtuelle. , entre autres.