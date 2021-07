Dinesh Karthik critiqué pour une remarque sexiste lors de l’ODI Angleterre-Sri Lanka

L’ancien joueur indien Dinesh Karthik a eu un impact lors de ses débuts en tant que commentateur lors de la finale du Championnat du monde de test (WTC) récemment conclue, où ses commentaires à l’antenne ont fait des téléspectateurs du test unique entre l’Inde et la Nouvelle-Zélande un fan instantané. Cela, cependant, devait changer jeudi lorsque Karthik s’est présenté pour le panel Sky Sports pour la série Angleterre et Sri Lanka.

Lors du deuxième ODI entre l’Angleterre et le Sri Lanka, Karthik a proposé une analogie discutable autour de la chauve-souris. « Les batteurs et n’aimant pas les chauves-souris, ils vont de pair. La plupart des frappeurs ne semblent pas aimer leurs bâtons. Soit ils aiment la batte d’une autre personne, soit… » On entendit Karthik dire. « Les chauves-souris sont comme la femme d’un voisin. Ils se sentent toujours mieux », a-t-il ajouté.

Les fans irrités ont critiqué Karthik pour son commentaire sexiste et l’ont appelé sur le site de microblogging Twitter.

Dinesh Karthik ? Qu’est-ce que c’était que ça ?😮— Kanav Bali🏏 (@Concussion__Sub) 1 juillet 2021

@DineshKarthik J’adore vos commentaires et vos idées, mais « les batteurs préfèrent les chauves-souris des autres, c’est comme les femmes des voisins, ils se sentent toujours mieux » n’était pas cool du tout. — Avi Seth (@UnSethled) 1 juillet 2021

Bonjour @DineshKarthik la comparaison de la femme de ce voisin hier au micro était un mouvement de recul absolu. Je m’attendais à mieux de toi King. — Sunny (@ewyikesed) 2 juillet 2021

Yo @DineshKarthik, nous sommes toujours ravis d’entendre votre voix en arrière-plan de bons jeux et votre analyse a été pertinente, mais vous devez faire mieux que cette blague misogyne. Perpétue la même masculinité toxique qui n’a pas besoin d’exister dans le sport. Une blague de mauvais goût ! — Tina Tengra 🙅🏻‍♀️ (@tinatengra07) 2 juillet 2021

Je comprends l’ombre mais ce n’est pas un salon avec ses copains (même là ce ne serait pas juste) et nulle part je n’ai dit que ce serait bien si c’était envers les hommes. Donc c’est invalide. Le commentaire est désagréable, qu’il ait dit épouse ou mari. — Tina Tengra ️ (@tinatengra07) 2 juillet 2021

pourquoi tout le monde salue Dinesh Karthik comme un excellent commentateur pour son commentaire sexiste et grincheux comparant une femme mariée à une chauve-souris wtf est mal avec les gens ????— arundhati (@uwuzuumaki) 2 juillet 2021

En ce qui concerne le match, Sam Curran a remporté le premier coup de cinq guichets de sa carrière de ballon blanc alors que l’Angleterre a remporté la série internationale d’une journée contre le Sri Lanka avec un match à jouer à l’Oval jeudi. Les hôtes se sont précipités vers une victoire de huit guichets alors que Joe Root et Eoin Morgan se sont entassés sur un stand ininterrompu de 140, poursuivant confortablement un objectif de 242 pour porter le score à 2-0 avant la finale de dimanche à Bristol.

