Dîners spaghetti faits maison et séance photo glamour : huit candidatures insolites aux Oscars

Lorsque l’actrice Andrea Riseborough a terminé un tournage de 19 jours sur le film indépendant à microbudget “To Leslie” à Los Angeles au plus fort de la pandémie, ses espoirs se sont probablement étendus aux critiques positives des critiques et des amateurs de films indépendants. Mais maintenant, après une campagne sur les réseaux sociaux en son nom par des amis célèbres, parmi lesquels Gwyneth PaltrowEdward Norton et Sarah Paulson, elle a été nominée pour l’Oscar de la meilleure actrice – un honneur qu’elle peut conserver, a déclaré mardi l’Académie des arts et des sciences du cinéma après avoir examiné le lobbying peu orthodoxe en son nom. Alors que les réglementations relatives aux campagnes sont devenues de plus en plus obscures à l’ère des médias sociaux, la campagne de Riseborough n’a pas été la première à étirer les règles, qui interdisent, entre autres, de mentionner directement les concurrents ou leurs films ou d’appeler personnellement les membres de l’académie. Voici huit enchères mémorables pour une statuette devenue voyou. 1961 Chill Wills, ‘L’Alamo’ Après que Chill Wills ait été nominé pour le meilleur acteur de soutien pour son rôle d’apiculteur copain de Davy Crockett dans “The Alamo”, il a embauché le publiciste vétéran WS “Bow-Wow” Wojciechowicz pour diriger sa campagne. Wojciechowicz a soumis une annonce à Variety avec une photo de la distribution du film et un texte qui disait: «Nous, de la distribution« Alamo », prions plus fort – que les vrais Texans ont prié pour leur vie à Alamo – pour que Chill Wills remporte l’Oscar en tant que meilleur acteur dans un second rôle.

Variety a refusé de le diffuser et John Wayne, le réalisateur et vedette du film, a sorti sa propre publicité réprimandant Wills qui disait que ni lui ni sa société de production n’étaient en aucune façon impliqués dans l’effort. (“Je suis sûr que ses intentions ne sont pas aussi mauvaises que son goût”, a écrit Wayne à propos de Wills, qui a ensuite blâmé Wojciechowicz.) Après ce fiasco – Wills a perdu face à Peter Ustinov pour “Spartacus” – il est devenu rare que les acteurs dirigent leur propre campagnes, qui sont depuis principalement du ressort des studios et des équipes de publicistes. Kerry Condon : Amoureuse ardente des animaux, l’actrice de soutien nominée aux Oscars pour “Les banshees d’Inisherin” a déclaré qu’elle avait canalisé le chagrin de la mort de son chien dans sa performance.

Michelle Yeo : La star de “Everything Everywhere All at Once”, nominée pour la meilleure actrice, a déclaré qu’elle “éclatait de joie” mais “un peu triste” que les précédentes actrices asiatiques n’aient pas été reconnues.

Angela Bassette : L’actrice a failli manquer l’annonce à cause de problèmes avec sa télévision. Elle s’est connectée juste à temps pour découvrir qu’elle était nominée pour son rôle de soutien dans “Black Panther: Wakanda Forever”.

Austin Butler: En discutant de sa nomination au meilleur acteur, la star d'”Elvis” a déclaré qu’il souhaitait que Lisa Marie Presley, décédée le 12 janvier, ait pu célébrer ce moment avec lui. 1974 Candy Clark, ‘Graffiti américain’

Image Candy Clark avec Charles Martin Smith dans “American Graffiti”. Crédit… Images universelles