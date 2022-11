Dîners de Thanksgiving gratuits dans la vallée de l’Illinois – Shaw Local

Une liste de repas gratuits offerts pendant Thanksgiving, le jeudi 24 novembre, dans les comtés de La Salle, Bureau et Putnam.

Magnolia

L’église méthodiste unie Magnolia, 150 W. Prairie St., organisera un dîner gratuit à 12 h 30. Le repas sera fourni, cependant, les participants peuvent apporter des salades, des légumes, des fruits et des desserts. L’église est accessible en télésiège. Cet événement est ouvert à tous ceux qui souhaitent passer un moment de convivialité en famille.

Marseille

Le centre communautaire de l’Association ministérielle de Marseille, 850 W. Bluff St., organisera un dîner gratuit de midi à 14 h. Toute personne présente doit envoyer un SMS au 773-931-3775 pour informer les organisateurs de votre présence.

Pérou

L’Église du Christ Unie de Zion au Pérou organisera un repas gratuit dans la salle paroissiale au coin des rues Sixth et Grant au Pérou. Les portes ouvrent à 11h00 et le repas sera servi vers 12h00 à 14h00. Les convives pourront profiter du football sur grand écran, avec des jeux de table et des cartes après le repas.

Le repas chaud gratuit comprend la dinde et tous les accompagnements. Tout le monde est invité à profiter de la nourriture et de la convivialité. Aucune réservation n’est nécessaire, mais appelez le 815-223-2671 si vous avez des questions.

The Right Spice, 2102 Fourth St., Pérou, propose également un dîner de dinde gratuit avec tous les accompagnements, dessert et café ou soda de 11 h à 14 h en partenariat avec la famille Schimmer Ford. Le dîner est destiné à toute personne dans le besoin ou à toute personne qui n’a personne avec qui partager les vacances. Les réservations ne sont pas obligatoires.

Princeton

L’église Evangelical Covenant, l’église New Hope Nazarene et l’église catholique St. Louis offriront un dîner gratuit de 11 h à 13 h au 24 N. Main St. à Princeton.

Il n’y aura pas d’option de restauration cette année car les repas seront disponibles pour le ramassage en bordure de rue ou livrés à domicile dans un rayon de 15 miles de Princeton. Le repas se composera de dinde, purée de pommes de terre et sauce, farce, haricots verts, petit pain et un choix de tarte aux pommes ou à la citrouille.

Pour vous inscrire à cet événement, visitez eccprinceton.org/Action de grâces ou appelez Tad Smith au 815-878-5473 avant 17 h le 23 novembre. Une offrande volontaire sera prise et bénéficiera à Our Table, un dîner-ministère servi à la First United Methodist Church à Princeton.

Ottawa

Le restaurant Sunfield, 2754 Columbus St., offre un repas de Thanksgiving gratuit de 11 h à 16 h.

Stéaurateur

Un déjeuner gratuit est prévu à 13 h à l’église luthérienne St. Paul, 509 E. Broadway St. Des plats à emporter et des livraisons seront également disponibles.

Les réservations sont nécessaires d’ici le lundi 21 novembre, que quelqu’un envisage d’effectuer, de recevoir une livraison ou de dîner.

Appelez le bureau central de l’Église du Christ au 815-673-1581 pour faire des réservations de 9 h à midi du lundi au jeudi. L’événement est parrainé par l’Association ministérielle Streator.

De plus, Al’s Place, 1603 N. Bloomington St., Streator, propose des dîners de dinde gratuits. Les dîners sur place comprendront de la soupe, des tranches de poitrine de dinde, de la farce, de la purée de pommes de terre, de la sauce et un dessert. Les plats à emporter, en livraison et au menu régulier seront disponibles à prix régulier. Les heures sont de 8 h à 14 h. Les dîners de dinde gratuits seront servis à partir de 11 h.