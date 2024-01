Dîners de régime méditerranéen dans un 9×13 (et liste de courses !)

Notre rubrique, ThePrep, contient tout ce dont vous aurez besoin pour rendre la planification et la préparation des repas aussi simples que possible. Les besoins nutritionnels diffèrent d’un individu à l’autre, et nous vous invitons à vous inspirer de ces plans de dîner et à les modifier comme bon vous semble. Inscrivez-vous pour recevoir un plan de repas dans votre boîte de réception tous les samedis !

Même si j’aime vraiment cuisiner et que j’aimerais pouvoir y passer des heures chaque jour, il est rare que j’aie réellement le temps de le faire. Alors dès que je le peux, je prépare des recettes en double qui se congèlent bien pour avoir des repas à portée de main ou je cuisine des recettes qui font plus de deux portions (nous sommes une famille de 2 personnes) donc nous avons des restes. Cette semaine, je me penche sur ce dernier et je prépare les repas dans une poêle de 9 x 13 pouces, nous aurons donc des restes pour le déjeuner tous les jours. Allons cuisiner !

Votre plan de repas

Pour la septième année consécutive, les experts de la santé ont désigné le régime méditerranéen comme le meilleur régime alimentaire global. Ce modèle alimentaire se concentre sur la consommation abondante de fruits et légumes, de céréales complètes, de graisses saines et de protéines maigres, sans supprimer aucun aliment, ce qui le rend durable à long terme. Et les recettes de cette semaine font toutes l’affaire. Même si j’ai hâte de découvrir toutes ces recettes, j’attends avec impatience la cocotte de boulettes de viande et d’aubergines au tamari et au gingembre de mercredi. Le glaçage sucré-épicé des boulettes de viande et des aubergines est tout simplement délicieux, et une pincée de cacahuètes dessus ajoute du croquant. Pour compléter le repas, je servirai les boulettes de viande sur du riz brun. Et le lendemain, je transformerai les restes de boulettes de viande en sandwich pour le déjeuner.

Dimanche : Enchiladas au poulet et aux tomates

Lundi: Casserole de courgettes, maïs et œufs avec salade d’herbes et de roquette avec vinaigrette balsamiqueMardi: Filets de poulet rôtis aux poivrons et oignons accompagnés de quinoa

Mercredi: Casserole de boulettes de viande et d’aubergines au tamari et au gingembre sur du riz brun

Jeudi: Poisson au Four à la Provençale avec Pommes de Terre Rôties et Champignons avec du pain complet croustillant

Vendredi: Casserole de poulet, poivrons et pâtes

Quelque chose à siroter

J’adore préparer des smoothies pour une collation l’après-midi. Ils sont rapides à réaliser et faciles à emporter partout. Cette semaine, j’ajoute les ingrédients de ce smoothie crémeux anti-inflammatoire à la cerise, à la betterave et au chou frisé à ma liste de courses. Les cerises, le chou frisé et les betteraves ont des propriétés anti-inflammatoires qui aident à maîtriser l’inflammation, ce qui peut réduire le risque de maladies chroniques. Si vous vous demandez si la saveur des betteraves domine les autres, vous pouvez à peine les goûter !



Qu’est-ce qui m’inspire cette semaine

Vous savez probablement que faire de l’exercice régulièrement est bon pour votre santé globale. Mais saviez-vous que cela peut être particulièrement bénéfique pour la santé de votre cerveau ? Selon une étude récemment publiée, l’exercice pourrait faire grossir votre cerveau ! L’étude, publiée dans l’édition d’hiver 2024 du Journal de la maladie d’Alzheimer, ont découvert que les personnes qui font de l’exercice plus fréquemment avaient un cerveau plus gros, en particulier les parties du cerveau qui sont importantes pour la parole, la mémoire, l’apprentissage, les émotions et la communication entre votre cerveau et le reste de votre corps. De plus, l’auteur principal de l’étude a déclaré que « cette recherche souligne les effets neuroprotecteurs potentiels de l’exercice », ce qui signifie qu’elle pourrait aider à réduire le risque de maladies neurodégénératives telles que la maladie d’Alzheimer. Alors, je vous invite à sortir vos baskets et à vous lancer dans vos façons préférées de bouger votre corps, que ce soit en dansant, en jouant avec vos enfants ou en sautant à la corde.

