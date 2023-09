Dîner privé du Premier ministre pour le président Biden et discussions bilatérales sur les relations indo-américaines

Le Premier ministre Narendra Modi a rencontré le président américain Joe Biden pour une discussion bilatérale à sa résidence à Delhi vendredi soir, peu après l’atterrissage de l’Air Force One de M. Biden à Delhi avant le sommet du G20 de ce week-end. Le bureau du Premier ministre a partagé des photos des deux dirigeants en train de s’entretenir sur « un large éventail de questions (qui) renforceront davantage les liens entre l’Inde et les États-Unis ».

Des sources au sein du gouvernement indien ont déclaré qu’au cours de la réunion, le Premier ministre Modi avait exprimé son appréciation pour la vision et l’engagement du président Biden à renforcer davantage « le partenariat stratégique mondial global entre l’Inde et les États-Unis, qui repose sur des valeurs démocratiques partagées, des convergences stratégiques et un peuple fort ». liens avec les gens ».

Ils ont déclaré que les dirigeants ont salué les progrès réalisés dans la mise en œuvre des résultats de la visite du Premier ministre Modi aux États-Unis en juin 2023, notamment dans le cadre de l’Initiative indo-américaine pour les technologies critiques et émergentes (iCET).

« Ils ont salué la dynamique soutenue de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de la défense, du commerce, de l’investissement, de l’éducation, de la santé, de la recherche, de l’innovation, de la culture et des liens entre les peuples », a déclaré un responsable.

Le président Biden a également souligné l’approfondissement de la coopération entre les deux pays dans l’espace et a félicité le Premier ministre Modi et le peuple indien pour le succès de la mission Chandrayaan-3.

Les dirigeants ont convenu que le partenariat indo-américain était bénéfique non seulement pour les peuples des deux pays, mais aussi pour le bien mondial. Les sources ont indiqué que le Premier ministre a également remercié M. Biden pour le soutien constant apporté par les États-Unis pour assurer le succès de la présidence indienne du G20.

COUVERTURE EN DIRECT | Biden arrive à Delhi pour s’entretenir plus tard avec le Premier ministre Modi

Plus tôt dans la journée, avant de partir pour l’Inde, M. Biden a posté sur X (anciennement Twitter) que « chaque fois que nous (le G20) nous engageons, nous nous améliorons ». « Je me dirige vers le G20 – le premier forum de coopération économique internationale (…) axé sur la réalisation de progrès sur les priorités des Américains, sur les résultats pour les pays en développement et sur la démonstration de notre engagement envers le G20 en tant que forum capable de produire des résultats », a-t-il déclaré. .

Je me dirige vers le G20 – le premier forum de coopération économique internationale – dont l’objectif est de faire des progrès sur les priorités des Américains, de répondre aux attentes des pays en développement et de montrer notre engagement envers le G20 en tant que forum capable de produire des résultats. Chaque fois que nous nous engageons, nous nous améliorons. – Président Biden (@POTUS) 8 septembre 2023

M. Biden séjournera au très luxueux ITC Maurya Sheraton dans la ville.

LIRE |Joe Biden, en Inde pour le G20, séjournera dans cet hôtel de Delhi. Détails ici

La Maison Blanche tient à montrer que les États-Unis peuvent apporter leur contribution au monde lors de ce sommet, qui a lieu alors que les économies émergentes se regroupent – ​​au sein de groupes comme les BRICS – pour garantir que leurs préoccupations soient entendues.

Le mois dernier, le bloc des BRICS – composé du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud – a annoncé qu’il accueillerait six nouveaux pays dans le groupe, dont les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite.

LIRE |6 pays rejoindront les BRICS à partir du 1er janvier de l’année prochaine. Ils sont…

M. Biden, 80 ans, avait été testé négatif au COVID-19 avant son départ.

C’était après une alerte médicale déclenchée par son épouse, Jill Biden, testée positive pour le virus.

Une déclaration commune du G20 ?

Interrogé sur une éventuelle déclaration commune après le sommet du G20, le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, avait déclaré plus tôt dans la journée qu’il ne pouvait pas faire une telle prédiction. Il a toutefois souligné que les États-Unis sont prêts à faire leur part pour garantir que cela se produise. « Est-ce que chaque pays va intervenir… sera responsable… constructif ? Si oui, alors nous obtiendrons une déclaration commune. »

L’une des pierres d’achoppement est (la guerre en) Ukraine, a-t-il expliqué, ajoutant que l’autre semble être le changement climatique, à propos duquel les pays producteurs de pétrole recherchent des objectifs moins ambitieux.

Il a également souligné les efforts déployés par la Chine pour lier l’accès à la technologie au libellé de toute déclaration.

Les dirigeants mondiaux arrivent

Une galaxie de dirigeants mondiaux est arrivée à Delhi ce soir, parmi lesquels les Premiers ministres australien et britannique. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak s’est entretenu avec l’agence de presse ANI après son arrivée dans la ville et a souligné la détermination de son gouvernement à réprimer les menaces terroristes au Khalistan.

LIRE |Rishi Sunak, en Inde pour le G20, dit ceci à propos des menaces du Khalistani

« C’est (la question du Khalistani) une question vraiment importante… permettez-moi simplement de dire, sans équivoque, qu’aucune forme d’extrémisme ou de violence de ce type n’est acceptable au Royaume-Uni. Et c’est pourquoi nous travaillons en étroite collaboration avec le gouvernement indien pour lutter contre le « PKE » (extrémisme pro-Khalistan) », a déclaré le dirigeant britannique.